El Samsung Galaxy M54 ya es oficial, y llega con una cámara que es sorprendente

La compañía Samsung ha lanzado al mercado un nuevo teléfono de gama media. Y, en este caso, lo ha hecho de una forma bastante silenciosa. Y es curioso esto, ya que el terminal es bastante completo y apunta ser un modelo que se venderá bastante bien (algo que ya ha ocurrido con el dispositivo al que sustituye en el merado). Te contamos qué es lo que encontrarás en el Galaxy M54.

Estéticamente, este terminal mantiene las líneas que se han convertido en habituales en los teléfonos de Samsung en este 2023: cámara muy integradas en la carcasa trasera y unos bordes muy rectos, pero con acabado poco angulado en las esquinas. Su material de fabricación es el plástico -lo que no es precisamente un problema- y, además, en la pantalla se incluye un agujero para la cámara selfie en la zona superior, justo en el centro.

Ya que hablamos de la pantalla, hay que decir que uno de los grandes cambios de este Samsung Galaxy M54 es que esta salta a las 6,7 pulgadas desde las 6,4 de la generación anterior. Este componente, además, cuenta con resolución Full HD+ y frecuencia de 120Hz, por lo que tiene todo lo que se puede necesitar ahora para ver el sistema operativo Android con precisión y o mismo ocurre con los vídeos.

El hardware que hay en el interior de este Samsung

La apuesta es buena, ya que soluciona todas las necesidades que se tiene habitualmente en el día a día. Así, por ejemplo, el procesador es un Exynos 1380 de fabricación propia con ocho núcleos y una frecuencia de trabajo que llega hasta los 2,4GHz. Por otro lado, la RAM es de 8GB, más que suficiente para que la experiencia de uso sea buena, incluso si se tienen muchas aplicaciones abiertas a la vez. Vamos, un gama media en toda regla que compite sin problemas con los de OPPO o Xiaomi.

Samsung

Por otro lado, hay que indicar que el almacenamiento se puede elegir entre dos cantidades, 128 y 256 gigas, por lo que siempre tendrás una buena cantidad donde guardar tus datos. Y, además, hay algo que es realmente positivo: la conectividad. Esta está perfectamente resuelta a que se incluye WiFi 6 y 5G para acceder a Internet y, además, no le falta NFC, Bluetooth 5.3; e, incluso, tiene USB tipo C en el apartado físico. Por lo tanto, no le falta de nada.

Batería que asusta y cámara que convence

En el primero de los casos esto lo decimos debido a que la carga de este componente es de 6.000mAh, más de lo que es habitual encontrar en los teléfonos de gama media con Android. Incluye carga rápida de 25W, pero quizá es un poco escasa debido al gran amperaje del que hablamos.

Samsung

En lo que tiene que ver con la cámara, hay buenas noticias, ya que la elección de Samsung es de tres sensores, con uno de 108 megapíxeles que es un gran atractivo y seguro que a más de uno le hará tener muy presente al Galaxy M54 como opción de compra. Los dos que le acompaña son de 8 + 2MP, por lo que se cumple perfectamente para poder publicar en redes.

Precio de este nuevo teléfono

Los colores en los que llega inicialmente al mercado son el azul y el plateado. Y, por el momento, no se tiene dato alguno de lo que hay que pagar para conseguirlo, ya que depende de cada una de las regiones donde se pondrá a la venta el terminal.