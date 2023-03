Locura de Xiaomi: lanza un ordenador que ocupa lo mismo que un cubo de Rubik

Desde hace un tiempo la compañía Xiaomi, además de ofrecer dispositivos que ofrece una excelente relación calidad/precio, también es capaz de sorprender -y mucho-. Un ejemplo es la llegada de la segunda generación de un ordenador que, como gran atractivo, tiene el ofrecer unas dimensiones muy parecidas a las de un cubo de Rubik (62 x 62 x 44 milímetros y su peso se queda en 145 gramos).

Lo cierto es que esta es una excelente solución para poder llevar de un sitio a otro el ordenador, ya que la portabilidad es máxima. Y, para utilizarlo, lo único que necesitas en un enchufe, un conjunto de teclado y ratón, y, como no, una pantalla (que puede ser desde un monitor hasta un televisor, porque la salida de vídeo que ofrece el Xiaomi Rubik's Cube II es HDMI, por lo que hablamos de una compatibilidad excelente). Aparte, en lo referente a la conectividad, este es un dispositivo que, de nuevo, sorprende, ya que incluye un par de puertos USB 2.0; lector de tarjetas de memoria; conexión Ethernet; e, incluso, USB tipo C que sirve como toma de alimentación. Además, no le falta WiFi Dual Band, Bluetooth y toma de auriculares.

Así es el hardware del Xiaomi Rubik's Cube II

Evidentemente, por motivos de espacio y opciones de refrigeración, no se debe esperar algo descomunal. Pero, lo cierto, es que responde bastante bien para el uso habitual. Así, el procesador es un Intel J4125 que incluye cuatro núcleos que no tiene problemas para navegar por Internet y ejecutar aplicaciones ofimáticas, ya que entre otras cosas es capaz de llegar a una frecuencia de hasta 2,7GHz. Por otro lado, hay dos opciones de RAM: 6 u 8GB, siendo en ambos casos tipo DDR4.

En lo que tiene que ver con el disco de almacenamiento, este es de tecnología sólida -siendo tipo M.2-. Esto permite elegir entre 128 o 256 gigas, y permitiendo que el ordenador de Xiaomi pueda iniciarse en apenas 10 segundos (siempre hablamos del uso del sistema operativo Windows 10). Por lo tanto, es lo suficientemente rápido para ser una buena opción en la mayoría de los casos.

Precios de los diferentes modelos

Dos son las configuraciones que se pueden conseguir del Rubik's Cube II de Xiaomi. La primera tiene 6 + 128GB, y tiene un precio de 135 euros al cambio. Mientras que el más completo, ya que incluye 8 + 256 gigas, sube hasta los 162€. Lo cierto, es que es de lo más llamativo este equipo que, sin duda alguna, puede ser la solución perfecta para llevarlo a la casa de un amigo o como complemento al salir de vacaciones o viaje de trabajo.