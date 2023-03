Xiaomi lanza un curioso ventilador que... ¡no necesita un enchufe para funcionar!

Sorpresa por parte de Xiaomi. De vez en cuando, la compañía asiática lanza productos que son diferentes a los que hay en el mercado. Y el que se acaba de conocer. Es un accesorio ideal para el verano, ya que hablamos de un ventilador, y cumple con lo que habitualmente pone en el mercado la firma: opciones avanzadas y solventes… y un precio espectacular.

El producto en cuestión se llama Xiaomi MIJIA 1X y, entre las opciones que llaman la atención, está que se puede controlar con el teléfono si se tiene instalada la aplicación gratuita correspondiente (que es compatible con iOS y Android). El caso es que cambiar la velocidad o el tipo de giro se puede hacer de esta forma -y, como no, con una botonera que se integra en el propio ventilado en su zona trasera. El caso es que al incluir conectividad inalámbrica.

Lo más curioso de este ventilador de Xiaomi

Pues no es otra cosa que no necesita un enchufe para funcionar (aunque es posible utilizar uno si se desea). Esto se consigue debido a que tiene una toma especial en la base del accesorio -esta deja muy claro que estamos ante un modelo de suelo, todo hay que decirlo-, que permite conectar un cable que puede ir directamente a una batería externa (o powerbank). Esto asegura que podrás utilizar el dispositivo en cualquier lugar, incluso si no hay corriente eléctrica.

Xiaomi

Seguro que te preguntas cuál es la autonomía que ofrece el Xiaomi MIJIA 1X. Pues según la propia compañía asiática, si se conecta una batería de 10,000mAh -que no es nada loco y existen modelos que son bastante económicos-, podrás disfrutar de aire hasta 22 horas. Por lo tanto, hablamos de un tiempo más que suficiente para que el uso de esta forma sea bastante satisfactorio.

Otros buenos detalles de este accesorio

Por un lado, está el que dispone de diferentes Modos de uso. Esto permite configurar la velocidad a la que trabaja de forma sencilla y, por extensión, el ruido que hace. A la máxima potencia que permiten su sistema de siete aspas capaces de enviar 24,5 metros cúbicos de aire por minuto, llega a los 53dB. Pero existe un más que útil modo noche que se queda en los 25,6dB. Esto significa que apenas se nota, ya que es más o menos el ruido que hace un ordenador actual. Vamos, que no impedirá que duermas.

Xiaomi

Por otro lado, el precio es otra de las cosas que llaman la atención, porque al cambio este Xiaomi MIJIA 1X cuesta unos 46 euros (329 yuanes). Si sale del mercado asiático, algo que no sería de extrañar, estamos ante un accesorio que puede ser de lo más comprados en este verano.