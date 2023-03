Estrenos de la semana del 13 de marzo de 2023 en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y Movistar Plus+

Como cada lunes vamos a mostrar lo mejor que tienen las plataformas de vídeo en streaming para toda la semana. Hay una cantidad bastante aceptable de estrenos para disfrutar una vez que se ha pasado la resaca de los Oscar, por lo que seguro que vas a encontrar algo que te llame la atención para no aburrirte cuando estés tranquilo en casa.

La serie que creemos que más llama la atención es la segunda temporada de Sombra y huesos. Nada menos que dos años son los que han pasado desde la primera entrega, algo que para muchos era un síntoma de cancelación, pero no… Netflix la ha mantenido. Una creación de aventuras con una estética muy particular y que, al menos en la primera entrega, la calidad fue bastante alta en líneas generales. Se basa en las novelas de Leigh Bardugo, el enfrentamiento del bien y el mal -este encarnado por el General Kirigan, que es el personaje más llamativo- en esta ocasión será mucho más terrible. Eso sí, para conseguir esto necesitará más ayuda que antes. El día 16 llega al servicio VOD del que hablamos.

Entre las películas, lo que destacamos es Los perdonados. El día 18 se puede ver en Movistar Plus+, y es una muestra clara de cómo lo cotidiano puede acabar con una relación… pero quizá no tanto como las malas decisiones para terminar con la monotonía. Buen guión con una interpretación fantástica tanto de Jessica Chastain (de nuevo espléndida) como de Ralph Fiennes que es como los buenos vinos. Una excelente opción que no llega a las dos horas y que consigue atrapar.

El resto de los estrenos de esta semana en las plataformas

Dejamos a continuación el listado de lo más interesante que debes tener en cuenta entre todo lo nuevo que vas a poder disfrutar como estrenos en el caso de que tengas una cuenta en los diferentes servicios de vídeo en streaming que hay en España.

Netflix

Lobo feroz: estreno el 13 de marzo

Chicos buenos: estreno el 13 de marzo

Ikebukuro West Gate Park (IWGP): estreno de la primera temporada el 15 de marzo

Hasta el fondo: La historia de Pornhub: estreno el 15 de marzo

Motivos personales: estreno de la primera temporada el 15 de marzo

Hasta el cielo: La serie: estreno de la primera temporada el 17 de marzo

La elefanta del mago: estreno el 17 de marzo

Sinfonía azul: estreno de la primera temporada el 17 de marzo

HBO Max

Superman & Lois: estreno de la tercera temporada el 16 de marzo

Snowfall: estreno de la sexta temporada el 18 de marzo

Prime Video

Influencers: Sobrevivir a las redes: estreno de la primera temporada el 14 de marzo

Sin huellas: estreno de la primera temporada el 17 de marzo

Enjambre: estreno de la primera temporada del 17 de marzo

Bebé jefazo: Negocios de familia: estreno el 17 de marzo

Disney+

Amazonas: Territorio límite: estreno el 15 de marzo

Fleishman está en apuros: estreno de la primera temporada el 15 de marzo

El estrangulador de Boston: estreno el 17 de marzo

Movistar Plus+