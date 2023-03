El Pixel 7a se queda sin secretos: Google acierta con la evolución de este móvil

Google ya tiene programado su evento para desarrolladores en el mes de mayo de 2023 (concretamente el día 10), y ese mismo día se espera que sea presentado su nuevo Pixel 7a. Este será un modelo que atacará la gama media y del que se espera una buena evolución para que siga siendo una opción atractiva para los usuarios. Y, por lo que se ha conocido, así será.

Lo cierto es que la información que se ha conocido no llega con ninguna sorpresa especialmente grande, pero sí queda claro que se mejora lo suficiente para mantener a esta gama de producto entre los mejores gama media Android sin ninguna duda. Un claro ejemplo de lo que decimos es que el procesador será un Tensor G2 de diseño propio que asegura una excelente potencia en todo tipo de trabajos. Además, la RAM será de 8GB tipo LPDDR5, por lo que la velocidad de este componente será excelente (como del almacenamiento que será tipo UFS 3.1).

Por otro lado, también se ha filtrado cómo será la pantalla integrada del Pixel 7a, y tampoco hay nada que sea rompedor, pero sí completamente convincente. Con unas dimensiones de 6,1 pulgadas con panel tipo OLED, no le faltará resolución Full HD+ y, en la frecuencia, puede estar el Talón de Aquiles de este terminal, ya que se quedaría en 90Hz. No será un problema grave, ni mucho menos, pero le aleja un poco a de algunos de los rivales que tendrá en el mercado. Algo que no ocurrirá con la conectividad, donde no faltará tanto 5G como acceso a redes WiFi 6E.

Slashleak

Una cámara que será bastante buena el Pixel 7a

Como es habitual en la gama de producto de Google, la ayuda por software que se incluye para conseguir imágenes de calidad será excelente (en esto tiene bastante que ver el procesador Tensor G2, por cierto). El caso es que se espera un sensor principal de 64MP (concretamente un Sony IMX787) que se acompañará por un segundo elemento del mismo fabricante, pero en este caso IMX712 con doce megapíxeles, para optimizar el gran angular. El caso es que todo apunta a un buen salto cualitativo en este apartado.

Slashleak

Con lector de huellas en la pantalla y una batería que contará con carga rápida de 45W como mínimo (ojo que parece que este modelo podría incluir también inalámbrica, lo que sí sería completamente diferencial en su gama de producto), lo cierto es que no se aprecia fallo alguno en lo que tiene que ver con las características que ofrecerá el Pixel 7a que llegará con Android 14.

Posible precio del nuevo teléfono

El modelo actual tiene un precio de 459 euros, y lo que se espera -sin confirmación todavía- es que como mucho suba a 475€. Por lo tanto, no se aplicará una gran subida precio en el Pixel 7a que se pondrá inicialmente a la venta en colores blanco, negro y azul.