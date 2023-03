WhatsApp tiene nuevos emojis, estas son todas las novedades que puedes utilizar

Ya tocaba. Hacía bastante tiempo que WhatsApp no añadía nuevos emojis a la aplicación. Pues bien, hoy se ha conocido cuáles son los que en no mucho tiempo llegarán a todos los usuarios de la conocida aplicación de mensajería. El motivo es que ya son parte de la versión de prueba y, por lo tanto, no hay marcha atrás.

Prácticamente, ha tenido un año entero la compañía para decidir los que ha seleccionado como novedades para el uso a la hora de escribir mensajes y que se pueda expresar mucho texto con tan solo una imagen. El total es de 21, por lo que estos son los que en poco tiempo vas a poder seleccionar de entre todos los que ya están presentes en WhatsApp (y que, ciertamente, son una barbaridad). Como ya es habitual, también podrás elegirlos a la hora de ejecutar una respuesta rápida, tan habituales hoy en día.

Los nuevos emojis que llegan a WhatsApp

Al inspeccionar el interior de la nueva versión de la aplicación de prueba para Android de WhatsApp, se han encontrado los emojis completamente integrados y listos para ser utilizados. Todos ellos pertenecen a la versión 15.0 de Unicode, por lo que no tienen problemas de compatibilidad entre las diferentes versiones de la aplicación y se espera que también se añadan en el resto de las que utilizan chats. Por lo tanto, no hablamos de algo único para WhatsApp.

WBetainfo

Entre las novedades, que se pueden ver justo antes de este párrafo, hay algunas opciones que son llamativas. Un ejemplo es la cara que expresa miedo o los nuevos colores que llegan a los corazones. Además, también son llamativos lo que representan unas maracas o un ala. El propio que muestra la señal de WiFi seguro que ahorra mucho tiempo a más de uno cuando está dentro o fuera de casa -y, el reno, dará especial juego en las navidades-. El caso, es que hablamos de opciones muy variadas donde no falta la comida, en este caso con una judía verde.

Llegada para todos

Evidentemente, no hay fecha concreta para que esto se produzca, pero no debería tardar mucho, ya que hablamos de algo que es muy habitual en el uso -y en WhatsApp seguro que están más que acostumbrados a los procesos para añadir los emojis sin que nada salga mal-. En cuestión de unas semanas como mucho deberían estar en la versión oficial para todo el mundo, por lo que no tendrás que esperar mucho. Eso sí, las aplicaciones de teclado suelen tardar menos en integrar estas opciones, por lo que siempre puedes probar con alguna en tu Android en el caso de ser impaciente.