¿Te gusta Outlook y tienes un ordenador Mac? Hay muy buenas noticias para ti

Uno de los mejores clientes de correo que existen actualmente es Outlook. Este desarrollo de Microsoft incluye una gran cantidad de opciones y, por este motivo, es utilizado por una buena cantidad de usuarios. Pues bien, la compañía de Redmond ha tomado una decisión que puede aumentar su cuota de mercado de una forma bastante significativa. Te contamos de qué se trata.

Esta tiene que ver con los que utilizan ordenadores de Apple, y por extensión el sistema operativo macOS. Hasta la fecha, los usuarios que tenían un iMac o un MacBook (por poner un ejemplo), no podían conseguir de forma gratuita la aplicación de la que hablamos en ninguna de sus opciones. Algo que contrasta con lo que ocurre con Windows, donde por defecto el cliente de correo es una versión Lite del software del que estamos hablando. Pues bien, las cosas van a cambiar mucho a partir de ahora.

Microsoft toma una gran decisión con Outlook

Este cliente de correo, que permite utilizar una gran cantidad de cuentas, ya que puede desde dar uso a las propias de Outlook y también a las que se tienen en Gmail o iCloud, hasta la fecha se podía instalar en el sistema operativo de Apple siempre que se tuviera una suscripción a Microsoft 365 o, en su defecto, una licencia de Office. Y, esto, es justo lo que va a cambiar desde ahora, según ha comunicado la propia Microsoft.

Unsplash

Básicamente, lo que se ha hecho es eliminar los requisitos antes mencionados y, por lo tanto, hacer gratuito el uso de Outlook en los ordenadores de Apple. Por lo tanto, si eres de los que desean probar esta opción debido a que te han hablado muy de ella, ya no hay motivos para que no lo hagas -ya que no tienes que pagar nada ni estar dado de alta en ningún lugar para hacerlo-. Una buena decisión que, como decíamos, puede reportarle un aumento de cuota de mercado a la firma norteamericana.

Nuevas funciones que llegan al software

Además de hacer gratuito el código, Microsoft ha añadido nuevas funciones a Outlook. Algunas de ellas son interesantes, como puede ser la denominada como Handoff (que mejora de forma importante la sincronización de tareas entre los diferentes dispositivos en los que se tiene instalada la aplicación). Además, también se ha optimizado el Calendario para que sea mucho más útil en macOS (dando uso a herramientas como Focus). El caso es que, por fin, el cliente de correo de Microsoft lo puedes utilizar sin tener que pagar nada -o disponer de una cuenta en un servicio de esta compañía-. Y, evidentemente, esta es una excelente noticia.