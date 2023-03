Consejos para mejorar la velocidad de Internet al utilizar el navegador de tu ordenador

Seguro que alguna vez has estallado ante la lentitud que tiene el navegador con el que accedes a Internet habitualmente desde tu ordenador. Experimentar esto es algo que acaba por irritar a cualquiera, ya que no se puede revisar ninguna página con normalidad e, incluso, los juegos compatibles no ofrecen una buena experiencia de uso. Pues bien, te vamos a mostrar algunos consejos que pueden evitar que esto ocurra.

Evidentemente, hay problemas que están asociados a un al uso del software del que hablamos, como por ejemplo que tengas problemas de malware e, incluso, que el número de pestañas que tienes abiertas sea excesivo -y tanto el procesador como la RAM de tu equipo no son capaces de mantener el ritmo-. Pero si esto lo tienes controlado y la situación persiste, hay algunas cosas que puedes hacer que posiblemente hagan que las cosas mejoren.

Opciones para que el navegador funcione mejor

Te vamos a mostrar tres posibilidades que seguro conseguirán que, si tienes problemas de velocidad que están asociados a la aplicación con la que accedes a las páginas web, estos puedan reducirse -e, incluso, desaparecer-. Son las siguientes:

Revisa la DNS que utilizas

Este es el servidor dinámico para acceder a Internet y funciona como una especie de guía de teléfonos. Por lo tanto, si no se utiliza una adecuada, el navegador puede realizar búsquedas que no obtengan resultados con la velocidad habitual. Lo ideal es que cambies la que utilizas para comprobar si lo que te ocurre es debido a esto.

Unsplash

El proceso es bastante sencillo y se realiza desde las Opciones de Internet del sistema operativo que tiene tu ordenador. Para elegir una nueva DNS, puedes acceder a este enlace donde hay diferentes opciones todas seguras.

Cuidado con las extensiones

Bien es cierto que estos añadidos son muy útiles en la mayoría de los casos, pero pueden ser el problema para que tu navegador no funcione como siempre. Algunas específicas son muy exigentes en los recursos del sistema que consumen. Y, además, pueden acceder a Internet sin que lo sepas. Desgraciadamente, no es posible saber esto de forma sencilla, por lo que te toca utilizar el habitual sistema de prueba y fallo para conocer si tienes alguna instalada que te da problemas. Eso sí, te recomendamos un máximo de cinco o seis extensiones en el software, más suele ser un problema para la RAM.

Las redes sociales, un problema para el navegador

Es muy sencillo entender lo que decimos: las pestañas que tiene abierto un perfil en estos servicios online consumen muchos recursos debido a que constantemente están cargando la página para actualizar lo que vez. Por lo tanto, si tienes abiertas varias a la vez, la velocidad de acceso a Internet se resiente sí o sí.

Unsplash

Lo ideal es que no tengas como mucho más que una o dos como abiertas a la vez, ya que en caso contrario la experiencia de uso con el navegador no será buena. Y esto es así en todos los sistemas operativos, no hay excepción.