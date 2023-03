El puerto USB tipo C de los iPhone 15 podría necesitar cables especiales, ¿por qué?

No es algo nuevo decir que Apple es bastante particular respecto a las tecnologías que utiliza en sus dispositivos y, ahora que se ve obligado a usar el puerto USB tipo C en los iPhone 15, no podía ser menos. Por lo que parece, la compañía de Cupertino va a utilizar un estándar de certificación que es posible que no sea del agrado de algunos.

Lo cierto es que esta interfaz de conexión, si algo tiene positivo, además de ofrecer un excelente comportamiento en la transferencia de datos y en la propia de la energía, es la alta compatibilidad que ofrece. Y a esto, se le suma que no tiene problemas importantes en el uso de los cables siempre que estos sean compatibles con el estándar que utiliza USB tipo C. Pero, por lo que parece, en los nuevos iPhone las cosas no podrían ser exactamente así.

Apple dejaría su impronta en el USB tipo C de los iPhone

Esto ocurriría debido al uso de la certificación MFi para que se puedan aprovechar todas las bondades que ofrece la nueva interfaz de conexión que llega a los teléfonos de la firma dirigida por Tim Cook debido al mandato de la Unión Europea. Esto significa que si se utiliza un cable de terceros que no ofrece la correspondiente compatibilidad, existirán límites tanto a la velocidad con los datos como con la potencia a la hora de cargar el teléfono.

Pexels

La fuente de la información es la misma que desveló que llegaría la Dynamic Island a los iPhone 14, por lo que en principio sabe de lo que se habla. Es importante recalcar que esto no significa que la nueva interfaz de conexión no ofrezca su máximo potencial (similar a Thunderbolt 3), ya que es seguro que será mejor en todos los apartados si se compara con Lightning, pero habrá limitaciones… algo bastante habitual cuando se habla de Apple. Además, esto puede hacer que sean muchos los que se decidan a comprar un cable oficial de la compañía, que seguro que no será especialmente barato.

El caso es que parece que como ocurre con los accesorios que son parte de productos como los AirPods, si no se incluye compatibilidad con el estándar MFi, la limitación en el funcionamiento será una realidad. Esto, según la firma norteamericana, se hace para que la seguridad sea la máxima posible para los usuarios.

Una forma de mantenerse alejado del resto

Si lo que decimos se confirma con la llegada en septiembre de los iPhone 15, Apple conseguiría mantenerse de una forma independiente respecto a los demás fabricantes, algo que siempre gusta en la compañía de Cupertino. La exclusividad es seña de identidad de la firma de la manzana mordida y, como es lógico, intentará no perderla para seguir con su excelente imagen de marca.