Fracasa el cuarto intento de desbloquear la huelga de los letrados: Justicia no les dará 1.100 euros más al mes

Finaliza sin éxito el cuarto intento de poner fin a la huelga indefinida que vienen protagonizando los letrados de la Administración de Justicia desde el pasado 24 de enero. Las partes no solo no han llegado a un principio de acuerdo, sino que, según el comité de huelga, ya no habrá comunicación personal. Los representantes del Ministerio de Justicia, encabezada por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, les han conminado a seguir hablando vía mail, señalan desde el comité.

Ministerio y letrados se siguen arrojando reproches y, mientras, la huelga que está paralizando miles de juicios y vistas en toda España, sigue su curso con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Los letrados prevén que habrá un retraso añadido de dos años al ya existente en la tramitación de los procedimientos judiciales.

El departamento dirigido por Pilar Llop señala en una nota que han ofrecido subidas salariales para un total de 1.906 letrados de la Administración de Justicia pertenecientes a los grupos III, IV y V, con aumentos que, en más de 700 casos, alcanzan los 5.000 euros al año. Esta propuesta, explican, ha sido rechazada reiteradamente por el comité negociador.

El comité de huelga califica de "inaceptable" la oferta. "Nos hemos vuelto a encontrar con la cerrazón y el inmovilismo ministerial", lamentan en un comunicado. Los letrados siguen pidiendo que sea la propia Pilar Llop quien se ponga al frente de la negociación. "Hoy el 81% de las letradas y letrados han respaldado nuevamente la huelga", afirman. Desde el colectivo denuncian "el destrozo de dimensiones mayúsculas que está ocasionando el Ministerio de Justicia, con el beneplácito del Gobierno, en la Administración de Justicia".

Según la versión del comité de huelga de los letrados, la propuesta ministerial fue por escrito, y por ese medio se les pidió que contestaran. A partir de ahí, las comunicaciones, señalan, "serán por email". "Nos han cambiado el marco negocial y pretenden que la negociación continúe por escrito", expresan.

En la nota emitida por el Ministerio de Justicia se desliza que "tras cuatro reuniones, los letrados de la Administración de Justicia, cuyos salarios actualmente oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, no han modificado su postura ni realizado cesión alguna, persistiendo en su objetivo de solicitar cobrar el 85% de lo que perciben los jueces, cuestión conocida como cláusula de enganche". Una cláusula que es el nudo gordiano de la negociación.

Cabe recordar, apuntan desde el ministerio, "que ya se ha aprobado una subida retributiva para el colectivo superior al 14,5% en tres ejercicios, con carácter retroactivo y que ya están percibiendo en sus nóminas". Si se atendieran las reclamaciones de los letrados, explican, "supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes, unos 14.000 euros al año. El montante total ascendería a casi 61,5 millones de euros, más de lo que se destina al Servicio de Justicia gratuita de nuestro país". “Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario público, sino para el conjunto de la sociedad”, ha destacado Olmedo.