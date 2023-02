Google Chrome se actualiza y ahora se lleva mucho mejor con la batería de tu portátil

Una de las cosas en las que es manifiestamente mejorable el navegador Google Chrome es en el consumo que tiene al utilizarlo con ordenadores portátiles. Hay otras opciones que, hasta ahora, eran mucho más eficientes. Pero las cosas han cambiado, o al menos así lo están intentando desde Mountain View, debido a dos nuevas funciones que llegan a la versión estable de este software.

Para poder disfrutar de las opciones de las que hablaremos debes tener instalada la versión 110 de Google Chrome. En caso contrario, seguirás con un funcionamiento como el de siempre, que tampoco es tan malo, todo hay que decirlo. El caso es que desde hace un tiempo la compañía propietaria de Android trabaja en un par de nuevas herramientas que permitirán ahorrar batería al utilizar al navegador y, esto, son excelentes noticias para los que utilizan este desarrollo que es el que tiene mayor cuota de mercado en la actualidad.

Estas son las dos nuevas funciones de Google Chrome

La primera se denomina Protector de memoria y lo que hace es librar esta cuando hay pestañas que no están en uso. De esta forma, se libera espacio permitiendo que la batería no tenga que gastar energía en el cometido que le pide el sistema operativo. La información no se pierde, y si se activa la pestaña, el funcionamiento de arranque es casi indetectable (es posible poner excepciones a la regla por si esto es necesario).

El caso es que esta nueva función libera recursos y, por lo tanto, es positiva tanto para conseguir un mejor funcionamiento del ordenador como para ahorrar batería. Desde hace un tiempo se ha podido probar esta función y, lo cierto, es que los resultados son bastante buenos tanto en estabilidad como en rebaja del consumo.

La segunda función que llega a Google Chrome se denomina Ahorro de batería. Está diseñada para que cuando queda poca energía, esta opción entre en funcionamiento (algo parecido a lo que ocurre con los smartphones), lo que hará que se reduzcan las animaciones que se ven en las webs o las reproducciones de vídeos. Se puede establecer un porcentaje de activación, siendo el que se utiliza por defecto un 20%, que es una cifra bastante sensata.

Estas opciones están habilitadas

No deja de ser sorprendente que en Google Chrome 110 estás novedades llegan habilitadas por defecto, algo que no es habitual en la forma de proceder en la compañía. Pero su funcionamiento es tan bueno, que se ha decidido que esto sea así. En el caso de que no te guste lo que ofrecen, puedes escribir lo que te dejamos a continuación para proceder a su apagado: