El OnePlus 11 ya está aquí: triple cámara de 50MP y rendimiento brutal

Ya tenemos un nuevo teléfono de gama alta anunciado de forma oficial. Nos referimos al OnePlus 11, que se ha hecho oficial en China y que, sin duda alguna, es de los mejores terminales que ofrece actualmente el mercado. Te contamos lo más interesante que debes conocer de este dispositivo que está pensado para competir con todos.

Lo cierto es que la firma asiática ha apostado muy fuerte en esta ocasión para convertirse en una referencia, manteniendo sus señas de identidad como la personalización Oxygen OS que incluye por encima de Android 13 o un diseño personal que no cambia en exceso respecto a la generación anterior. El caso es que este es un smartphone con una potencia sin límite y que no desentona nada en el apartado de la fotografía.

Este OnePlus tiene un hardware imponente

Se mire por donde se mire, la potencia que ofrece este OnePlus 11 es excelente. El procesador integrado es un Snapdragon 8 Gen 2, que es lo mejor que ofrece actualmente Qualcomm en el mercado y un seguro de capacidad sin límites. Además, existen dos opciones de RAM, que son ambas buenas: 12 o 16GB (tipo LPDDR5). Con esto, pude estar más que seguro que las aplicaciones van a volar, por muy exigentes que estas sean. ¿Y el almacenamiento? Pues nada que objetar: 256 o 512 gigas, por lo que no es esta precisamente una preocupación.

OnePlus

Algo a valorar muy positivamente en este terminal de OnePlus es que cuenta con una batería de 5.000mAh, por lo que hablamos de unas de las de mayor amperaje de toda la gama alta de producto. Además, se da un salto importante en la velocidad de la carga rápida, ya que esta llega a los 100W, por lo que se sitúa entre las mejores del mercado sin perder un ápice de seguridad.

En lo que tiene que ver con la pantalla, la elección es un panel AMOLED de 6,7 pulgadas que incluye proyección Gorilla Glass Victus. Su resolución es QHD+, por lo que no desentona frente a rivales como el Xiaomi 13, y no le falta una frecuencia de 120Hz y un brillo que asciende a los 1.300 nits. Nada mal, ya que incluso la densidad de píxeles está por encima de los 500ppp. En definitiva, bien para su gama de producto, pero no hay nada que aquí sea sorprendente.

Una muy buena cámara en este teléfono

Esto se esperaba que fuera así, y lo cierto es que todas las previsiones se han cumplido. La principal consta de tres sensores y la colaboración con Hasselblad para conseguir mejoras por software del trabajo de los elementos. Esto es lo que ofrece:

Principal: Sony IMX890 de 50MP con estabilización óptica y apertura focal de F:1.8

Gran angular: Sony IMX7009 de 48MP con apertura focal de F:2.2 y 115 grados de campo de visión

Teleobjetivo: Sony IMX581 de 32MP con apertura focal de F:2.0 y zoom óptico de 2X

Hay que mencionar que la cámara para los selfies, es de 16 megapíxeles que cumple, ya que cuenta entre otras características con una apertura de F:2.4

OnePlus

Precios de este smartphone

Con una conectividad muy buena, donde no faltan opciones como 5G; WiFi 6E y Bluetooth 5.3; las tres versiones que se han anunciado del OnePlus 11 son las siguientes: