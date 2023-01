Filtran los auriculares Nothing Ear (2): ¿Qué tienen de especial?

Escuchar música en unos buenos auriculares es una experiencia única. Los auriculares de alta calidad permiten una mejor transmisión de los sonidos y una experiencia auditiva más envolvente. Además, los auriculares reducen el ruido externo y permiten una escucha más privada. La música es una forma poderosa de relajación y motivación, y al escucharla en unos auriculares de calidad, se puede maximizar su impacto positivo.

La elección adecuada de auriculares también puede mejorar la calidad del sonido y destacar los detalles que pueden pasar desapercibidos en una escucha a través de altavoces. Sin embargo, escoger unos buenos auriculares no es tan sencillo. A fin de cuentas, hay muchísimas opciones disponibles en el mercado actual, y ahora tenemos que sumar a todas ellas la llegada de Nothing Ear (2).

Así son los Nothing Ear (2) que se han filtrado online

A través de una filtración exclusiva de Smart Prix, hemos podido echar un primer vistazo a la segunda generación de Nothing Ear. El lanzamiento de estos auriculares está previsto para mediados de año, más o menos, aunque podría acabar entrando justo antes de llegar a la primera mitad del curso. Este es el diseño que ha sido filtrado online:

Onleaks

Y estas son algunas de las novedades de Nothing Ear (2), para que sepáis qué tipo de producto podéis encontraros próximamente:

Cambios estéticos

Nueva posición del micrófono exterior

Cancelación de ruido personalizable

Modificaciones en el bastón

Estética transparente

Nombre del nuevo modelo con fuente “pixel dot”

Ecualizador más avanzada

Función de encontrar la ubicación de los auriculares

Estuche de carga listo

Plástico transparente con bisagras metálicas

Puntos de color gris y rojo para indicar la posición correcta

Los auriculares acompañan el lanzamiento de Nothing Phone (2)

Por el momento, la empresa Nothing no se ha pronunciado acerca de esta filtración de Nothing Ear (2). Lo cierto es que no debería sorprendernos, ya que ha pasado más de un año y medio desde el lanzamiento de la primera edición y recientemente supimos que llegaría al mercado este mismo año Nothing Phone (2). Por lo tanto, era de esperar que acabáramos teniendo también novedades relacionadas con los auriculares de la compañía.