¿Un iPad plegable? Su llegada podría estar más cerca de lo que puedes pensar

Seguro que viendo cómo está el mercado de los smartphones plegables, te has preguntado en más de una ocasión cuál es el motivo por el que Apple no tiene uno en el mercado, y bien es cierto que la forma de trabajar de la compañía de Cupertino es muy particular, pero todo hace pensar que -al menos por ahora- la firma no tiene intención de lanzar uno. Pero, eso sí, podría estar preparando una sorpresa en forma de iPad.

Según la información que ha sido publicada por uno de los analistas que más información mueve de Apple, al menos en lo que tiene que ver con la línea de suministros, parece que Apple la idea que tiene es que el primer producto de este tipo que lance al mercado sea un tablet iPad. Y, esto, sería sorprendente por la elección realizada (pero no una novedad, debido a que no se debe olvidar que empresas como Lenovo ya han explorado este tipo de productos). El caso es que no parece que la compañía de Tim Cook sea ajena a la moda de las pantallas plegables.

Lo que parece que ofrecerá este iPad

Sin tener claro qué tipo de panel sería utilizado, sí que parece que la suma total de las pantallas podría llegar a las 20 pulgadas. Siendo uno de los dos el elegido para que se pueda utilizar como si de un teclado externo se tratase si así se necesita. Lo que sí está claro que esto permitiría diferenciar al iPad del que hablamos de los MacBook, algo más que necesario teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la gama de producto de Apple. Además, contaría con el carbono como material de fabricación con el objetivo de reducir el peso del equipo, algo vital para que ofrezca una portabilidad y ergonomía adecuada.

En lo que tiene que ver con las funcionalidades, todas las habituales de la gama iPad estarían presentes, pero siempre con una clara orientación respecto a todo lo que tiene que ver con la multimedia (tanto en el ámbito del consumo como en el propio de la creación). Sea como fuere, no deja de ser sorprendente que la fuente de la información se decante por los tablets en vez de los teléfonos para que Apple lance su primer producto de este tipo.

Posible fecha de llegada del tablet

Pues según los datos que se manejan, la elección de Apple sería toda una sorpresa, ya que no se descarta que en 2024 pueda ser oficial el tablet iPad del que hablamos. Y sería una buena idea, porque se tiene la idea actualmente que las ventas de este producto puedan caer hasta un 15% este año, por lo que pagable sería una excelente forma de revitalizar el mercado. Además, se sumaría al esperado nuevo modelo mini y al Pro, que contaría con, por fin, la esperada pantalla OLED.