La herramienta secreta de Google para tener curiosidades infinitas

El uso efectivo de Google puede ser una herramienta valiosa para aumentar la productividad y mejorar la eficiencia en el trabajo y la vida personal. Te permite encontrar información rápida y precisa en cuestión de segundos, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Además, con la búsqueda avanzada, puedes filtrar resultados específicos y obtener información más relevante. El uso de operadores de búsqueda, como “site:” y “filetype:” te permite limitar aún más los resultados y encontrar lo que necesitas de manera más efectiva. Vamos, que cómo utilizar Google de manera eficiente puede ser una habilidad valiosa en la era digital.

¡Así puedes disfrutar de las curiosidades infinitas!

Sin embargo, el buscador de Google tiene todavía más secretos por desvelar. Uno de ellos es una herramienta muy efectiva a la hora de lanzar preguntas curiosas como, por ejemplo, cuánto dinero tiene Batman o cuál fue el primer reloj del mundo, por decir algo. No obstante, la herramienta de la que estamos hablando no es tan específica, sino que es aleatoria. Solamente necesitas saber qué escribir en el espacio del buscador para que sea el propio Google quien te traiga una retahíla de curiosidades y datos interesantes.

Licencia Unsplash

Lo que debes hacer para conocer datos curiosos a través de Google es escribir en el buscador dos palabras: “fun facts”. Básicamente, la traducción literal sería algo así como “datos divertidos” o “hechos divertidos”. Entonces, automáticamente el buscador te revelará unas cuantas preguntas curiosas y sus posteriores respuestas. Desafortunadamente, todas las preguntas y respuestas que aparezcan estarán escritas en inglés. Tienes la opción de traducirlas vía Google Translate o copiando y pegando en un traductor más profesional como Deepl.

¿Cuántas curiosidades te puede enseñar el buscador de Google?

La respuesta más sensata a esta pregunta es “infinitas curiosidades”. A fin de cuentas, el buscador de Google es prácticamente ilimitado. Sin embargo, cuando escribas “fun facts” en el espacio en blanco solo te aparecerá un resultado. No te preocupes, no tiene ningún bug ni nada parecido. No es un error como el reciente glitch que ha sufrido YouTube. El caso es que deberás refrescar la página para descubrir una nueva curiosidad aleatoria. Como decimos, las posibilidades son infinitas, aunque quizás tu tiempo no.