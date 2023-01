EE UU creció un 2,9% en 2022, más de lo esperado por el mercado

Las incertidumbres, crisis energéticas y endurecimientos monetarios no han evitado que el PIB de Estados Unidos repuntara en 2022 un 2,9%. No obstante, el gran motor económico por excelencia decepcionó. El consumo subió menos de lo previsto, creciendo un 2,1% cuando se esperaba precisamente un 2,9%. El gasto público en partidas no relacionadas con defensa, que se disparó un 11,2%, así como las exportaciones de servicios (+12,4%) fueron los grandes impulsores de la actividad económica estadounidense a falta del ímpetu en el consumo.

Así las cosas, ese 2,9% de porcentaje de aumento anual del PIB es mayor de lo que se preveía desde el consenso de analistas recogido por Bloomberg. Los expertos contemplaban una subida más tímida, en concreto, del 2,6%.

Aunque el dato muestra que la primera economía del mundo continúa expandiéndose, se trata de una cifra menor a la conseguida en el anterior trimestre, cuando, en términos anualizados, creció un 3,2%.

Especialmente llamativo dentro de la evolución de los distintos apartados del PIB es el fuerte descenso que experimentó el mercado inmobiliario. La actividad residencial se desplomó un 26,7%.

Además del dato del PIB, también se han publicado hoy las peticiones de desempleo en Estados Unidos. Esta semana se registraron 186.000 nuevas peticiones, se esperaban 205.000.

"Tanto el PIB como las peticiones de desempleo son consistentes con la creencia de que la economía estadounidense es más resistente de lo que muchos economistas preveían. Es un fuerte argumento en contra de la narrativa que alerta de una posible recesión", explica Steve Matthews, reportero de Bloomberg.

Más allá de ser un "fuerte argumento en contra de la narrativa de la recesión", este dato supone nueva munición para la Reserva Federal. Las expectativas de repuntes de tipos han permanecido tal y como estaban, en 25 puntos básicos para la semana que viene y en otros 25 puntos más adelante.

El bono estadounidense sube su rentabilidad tras el dato, aunque ha moderado su repunte al conocerse. El bono estadounidense a 10 años ofrece un 3,47% en el mercado secundario, frente al 3,44% de ayer y el 3,51% que ha llegado a marcar antes de conocerse el dato de PIB.

El dólar, por su parte, cotiza prácticamente plano frente al euro, subiendo un tímido 0,08% hasta los 0,916 euros por dólar. O al revés, 1,09 dólares por euro. Eso sí, el tímido repunte pone fin a seis sesiones consecutivas de caídas frente a la divisa europea.