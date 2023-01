Dia logró ventas netas de 7.286 millones en 2022, un 9,6% más

Grupo Dia cerró 2022 con ventas netas de 7.286 millones de euros, un 9,6% más, con fuerte tirón de Argentina (por efecto de una inflación desbocada) y también buen comportamiento en España. Las ventas en tiendas comparables (like for like) del grupo aumentaron un 5,7% en el ejercicio, según los datos avanzados por la cadena de supermercados en la CNMV. En el año de despliegue de su estrategia de proximidad, la compañía finalizó con 5.699 tiendas, 238 menos que un año antes.

Dia destaca la buena marcha del negocio en el cuarto trimestre, periodo en el que las ventas con número de tiendas comparables (like for like) aumentaron un 7,3% en el ejercicio.

En España, el ejercicio finalizó con ventas netas de 4.436 millones de euros, un 5,4% más, y un 11,6% en el cuarto trimestre. En 2022, el grupo anunció que transfería algunas tiendas de gran formato a Alcampo y la venta de Clarel. Las ventas netas de las tiendas afectadas por la venta a Alcampo y de Clarel sumaron un total de 761 millones de euros en 2022. Excluyendo de su perímetro las tiendas afectadas por las dos operaciones anunciadas, España logra un crecimiento de ventas comparables del 8,3% en el año y del 12,5% en el cuarto trimestre de 2022.

En Argentina se alcanzaron los 1.364 millones de euros de ventas netas, con un crecimiento del 30,8% (efecto inflación del 32,9% en moneda local), pese al freno en el consumo. Estos dos efectos se reflejan en una pérdida de volumen del 1,2%, ha incrementado su cuota de mercado.

En Portugal y Brasil, el alza de las ventas netas fue de un 0,5% y de un 10,9%. En términos comparables, en Portugal creció un 3,7% y en Brasil, el 7,4%.

“Hemos cerrado un año desafiante y de gran relevancia para Dia en el que hemos cumplido los objetivos marcados en nuestra hoja de ruta", ha señalado el CEO de Grupo Dia, Martín Tolcachir.