Rupert Murdoch renuncia a la fusión de News Corp y Fox

El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch ha dado marcha atrás en el plan para la fusión de News Corporation y Fox Corporation, que habría reunificado los negocios editorial y de televisión y entretenimiento en una sola compañía, tras su escisión en 2013.

En sendos comunicados, las juntas directivas de ambas empresas confirmaron haber recibido una carta de Rupert Murdoch retirando la propuesta para explorar una posible combinación entre News Corp y Fox Corporation.

En este sentido, indicaron que el nonagenario empresario de origen australiano, nacionalizado estadounidense, así como su hijo mayor, Lachlan K. Murdoch, quien ocupa el cargo de consejero delegado de Fox, "han determinado que una combinación no es óptima para los accionistas de News Corp y Fox en este momento".

Como resultado de esta acción, tanto el comité especial de la junta directiva de News Corp como el de Fox Corporation, han sido disueltos.

Por otro lado, News Corp estaría en conversaciones para vender su participación en Move to CoStar por unos 3.000 millones de dólares, según explican tres fuentes familiarizadas con el asunto a Reuters.



Varios importantes accionistas habían dicho públicamente que se oponían a la combinación propuesta de Fox-News, y el martes News dijo en un comunicado que "no era óptimo para los accionistas de News Corp y Fox en este momento". El acuerdo habría recombinado el imperio mediático que Murdoch dividió hace casi una década.



News Corp confirmó las conversaciones para vender Move a CoStar después de que Reuters lo informara el martes, y agregó que no hay garantía de que las conversaciones conduzcan a una transacción.



Un portavoz de CoStar dijo que la compañía "evalúa continuamente oportunidades de fusiones y adquisiciones en una amplia gama de empresas para maximizar el valor de los accionistas" y

no comenta sobre "rumores o especulaciones del mercado".

Mientras que las acciones de Fox han bajado un 5%, las acciones de News Corp han subido un 25% desde que se anunciaron por primera vez las conversaciones entre las dos empresas el 14 de octubre.

Murdoch propuso reunir su imperio de medios el otoño pasado, argumentando que juntas las compañías editoriales y de entretenimiento que separó en 2013 le darían a la compañía combinada una mayor escala en noticias, deportes en vivo e información, dijeron las fuentes. Varias personas cercanas a los Murdoch vieron el intento de combinarlas compañías de medios como impulsado por la sucesión de Murdoch, de 91 años.



Fox Corporation opera el canal conservador Fox News, además de Fox Sports y Fox TV Stations, mientras que News Corporation es la matriz de 'The Wall Street Journal', 'New York Post', HarperCollins y otras publicaciones.