La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, premio Mujer del Año Women in a Legal World

La asociación Women in a Legal World, una organización dedicada a potenciar y visibilizar el talento femenino en el sector legal, ha otorgado el premio Mujer del Año a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Metsola acudirá a recibirlo el próximo día 26 al acto que tendrá lugar el próximo jueves en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

La distinción a Metsola, la persona joven en presidir la institución europea, se otorga por la labor desempeñada en el último al frente de la Eurocámara en un momento especialmente complicado por la guerra de Ucrania, por su compromiso en la lucha contra la corrupción a raíz de destaparse el Qatargate y por su férrea defensa de los valores de la Unión Europea.

Por su parte, el Premio de Honor ha sido otorgado a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal. El jurado ha valorado respecto de la primera mujer en ser nombrada fiscal general del Estado en España "su compromiso inquebrantable en defensa del Estado de Derecho". Madrigal es académica de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación y en 2016 recibió como reconocimiento la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción en el ámbito judicial.

Por otro lado, el jurado de Women in a Legal World ha decidido conceder el Premio Valores a la abogada y ex ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi. Sus integrantes han valorado la amplísima trayectoria de Alberdi como jurista y, en concreto, en defensa de los valores constitucionales y derechos de las mujeres.

Asimismo, la asociación ha decidido reconocer la labor de la Research Foundation for Governance in India con el Premio a la Igualdad. La artífice de este proyecto es la abogada india y ex miembro del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial, Kanan Drhu, quien recogerá el galardón. Desde Women in a Legal World se reconoce su excelencia en introducir la innovación en materia de Justicia.

Por último, el jurado ha decidido otorgar el Premio Justicia Sostenible a la Agencia Española de Protección de Datos por su labor en la lucha contra la violencia de género. Este organismo ha impulsado la constitución de un grupo de trabajo, del que forma parte el Consejo General del Poder Judicial, para garantizar una colaboración efectiva de todos los actores públicos en la lucha contra esta lacra.

Jurado de excepción

Estos premios han sido designados por unanimidad y mediante votación secreta entre un jurado formado por la ministra de Educación Pilar Alegría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia Pilar Llop; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la decana del Colegio de Registrados de España, María Emilia Adán; el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchís; el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez; la periodista especializada en información de tribunales, redactora jefe de El Mundo, Ángela Martialay; la presidenta de Women in a Legal World Marlen Estévez; la ex ministra y miembro del Comité Ejecutivo de Banco Santander, Isabel Tocino; y, la secretaria del jurado, Ana Belén Martínez.