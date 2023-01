El Apple HomePod 2 es oficial: gran sonido y conectividad a buen precio

Pues al final sí que se ha producido el anuncio de un nuevo altavoz inteligente de Apple, pero no el esperado. Una vez que ayer los nuevos MacBook y el Mac mini fueron lanzados de forma oficial, la compañía de Cupertino ha comunicado que ofrece a los usuarios el HomePod 2 que, entre otras cosas, incluye de forma nativa al asistente de voz Siri.

Lo cierto es que no eran muchos los que apostaban por una segunda generación de este altavoz inteligente, ya que Apple hace un tiempo discontinuó la primera y no había señales muy evidentes que trabajaba en un nuevo modelo. Pero, lo cierto, es que se ha dado la sorpresa. Eso sí, entre las cosas que no cambian ni un ápice es el diseño, que se mantiene prácticamente idéntico -e, incluso, no se varía los colores en los que está disponible el accesorio del que estamos hablando, que son blanco y negro-.

Apple

Mejoras en el sonido, que ya era muy bueno

Hay que decir que los graves del modelo al que sustituye el Apple HomePod 2 ya eran de lo mejor que existía en el mercado por su rango de precio, y la firma ha incluido algunas mejoras para que se optimice la experiencia de uso al disfrutar de música u otro tipo de contenido. Así, el altavoz para los graves, tiene un diafragma de 20 milímetros y tiene motor para optimizar su funcionamiento, ha evolucionado de forma muy clara. Además, no le faltan cinco elementos para los agudos -que cuentan con tecnología beamforming- permiten conseguir una definición muy alta y una ecualización muy precisa.

Apple

Para que el sonido se ajuste de una forma adecuada al entorno en el que está colocado el altavoz, se incluyen todos los elementos software y hardware necesarios, incluyendo un chip S7. Por lo tanto, se reconoce perfectamente los lugares en los que el sonido se modifica por encontrar obstáculos y se ajusta el funcionamiento para que sea el mejor posible. Y, esto y la gestión de Siri se realiza desde el panel táctil superior que es un poco más grandes siendo este uno de los pequeños cambios estéticos que tiene el accesorio.

Apple ha mejorado la conectividad

Entre las opciones disponibles, más allá del uso de Bluetooth, está la posibilidad de conectar de forma combinada este dispositivo con otros de la misma gama (es importante comentar que no es retrocompatible con la primera generación), lo que le hace ser perfecto para aprovechar al máximo el hogar conectado. Además, se ha incluido soporte para Matter, el nuevo estándar que posibilita una mayor interoperabilidad entre accesorios de este tipo y donde Apple es uno de los actores principales.

Apple

Precio del nuevo HomePod 2

Pues esto es algo que ya se conoce y, lo cierto, es que no hablamos de uno de los modelos más caros que hay en el mercado (pero tampoco de los más baratos, pero esto es algo habitual con los productos de Apple). El caso es que se puede conseguir por 349 euros, situándose su disponibilidad en el día 3 de febrero. Vamos, que está a la vuelta de la esquina.