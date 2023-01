Así de fácil será migrar los chats de WhatsApp entre dispositivos Android

Si hay algo que no está bien trabajado en WhatsApp es todo lo que tiene que ver con el enviar los chats que tienes de un dispositivo a otro. La propia compañía es consciente de ello y, por este motivo, trabaja en una forma de conseguir hacer esto de forma sencilla y efectiva. Pues bien, se ha conocido cómo será el proceso y las cosas apuntan a estar bien pensadas y ejecutadas -si todo se confirma-.

Desde hace un tiempo se conoce la intención que se tiene en la aplicación de mensajería para mejorar la migración de los chats, algo que desde hace tiempo se viene demandado por parte de los usuarios y que no ha recibido una respuesta adecuada por el momento. La idea es que se pueda conseguir esto de una forma directa y sin tener que utilizar servicio alguno de por medio (en este caso, hablamos de Google Drive). Y, por lo que se ve, estás casi todo preparado, tal y como se ha detectado en la última versión de prueba para Android.

Cómo será el proceso de copias de chat en WhatsApp

Pues tal y como se ha comprobado en unas imágenes en el interior del desarrollo que antes hemos mencionado, se puede ver que el sistema que se utilizará es el de confirmación mediante el uso de códigos QR. Esto permite que el proceso sea realmente sencillo a la vez que seguro, ya que es necesario tener los dos dispositivos al lado para poder escanear la imagen en cuestión. Por lo tanto, está bien planteado el sistema en un principio.

WBetainfo

Por otro lado, al hacer esto y evitar el uso de Google Drive, se gana tiempo y comodidad, porque puedes estar seguro de que se envía todo lo que tienes en ese mismo momento -no dependes de la fecha de la copia de seguridad-. Y, además, se puede comprobar la efectividad de la herramienta. Evidentemente, el tiempo para que todo se complete depende de la cantidad de información que tengas y, por el momento, no se ha indicado por parte de WhatsApp si se podrá elegir el rango de fechas para realizar la copia o si se aplica uno por defecto en la aplicación y el usuario no puede intervenir al respecto.

Algo que se debe tener muy en cuenta

Una de las restricciones que se conoce que existirá en la nueva forma de migrar los chats en WhatsApp es que no se podrá realizar esto con dispositivos con diferentes sistemas operativos, por lo que no podrás enviar la información desde un terminal con Android a otro con iOS (y viceversa). Está por ver si la compañía ahora propiedad de Meta puede conseguir esto con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta toda la información que se está viendo al respecto de esta nueva función en la versión de prueba de la aplicación, es más que posible que en no mucho tiempo la herramienta de la que hablamos sea oficial.