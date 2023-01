Ubisoft cancela tres videojuegos y retrasa otra vez Skull and Bones

Ubisoft canceló hasta cuatro títulos el verano pasado. Hoy, Engadget ha informado que el estudio ha cancelado otros tres lanzamientos más. Además, Skull and Bones también se retrasará. Su estreno debería haber tenido lugar el 9 de marzo, pero se retrasa hasta el año fiscal 2023-24. Ese año da comienzo en abril. Estamos delante del sexto retraso anunciado de Skull and Bones. Una malísima noticia para los fans de los videojuegos.

La situación en Ubisoft es muy complicada

"Los jugadores podrán descubrir la belleza de Skull and Bones en la próxima fase beta. El tiempo adicional ya ha dado sus frutos y ha aportado mejoras impresionantes a su calidad, lo que ha sido confirmado por las recientes pruebas de juego", dijo Ubisoft en un comunicado financiero. "Creemos que los jugadores quedarán positivamente sorprendidos por su evolución. Hemos decidido posponer su lanzamiento para disponer de más tiempo para mostrar una experiencia mucho más pulida y equilibrada y darla a conocer".

Ubisoft

La cosa no acaba ahí. Ubisoft ha rebajado su objetivo de previsiones financieras para el trimestre octubre-diciembre. Ha bajado de 830 millones de euros (891 millones de dólares) a 725 millones de euros (779 millones de dólares). Ubisoft también ha dicho que Mario + Rabbids: Sparks of Hope y Just Dance 2023 no obtuvieron buenos resultados. "Nos enfrentamos a una dinámica de mercado contrastada, ya que el sector sigue evolucionando hacia las megamarcas y los juegos en vivo de larga duración, en un contexto de empeoramiento de las condiciones económicas que afectan al gasto de los consumidores", declaró Yves Guillemot, consejero delegado.

El impacto en la compañía que desarrolla los videojuegos

Todos estos retrasos y otras decisiones tendrán cierto impacto en los planes de Ubisoft. Esta última cree que las reservas netas caerán un 10% este año. Así pues, la anterior previsión de crecimiento del 10% no tiene ninguna posibilidad de hacerse realidad. En efecto, los ingresos anuales de Ubisoft se reducirán en unos 1.000 millones de dólares. Así pues, en los próximos años, gastará menos en nuevos juegos.