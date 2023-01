Jacobo Hornedo (AON): “La inflación está siendo un gran problema para atraer talento”

Jacobo Hornedo lleva poco más de un año al frente de Aon España. Un año difícil por cuanto la situación mundial ha estado llena de sobresaltos. Eso no le impide ver la parte positiva y pronosticar oportunidades para esta consultora de riesgos y personas que acudirá con buenos ánimos la próxima semana a la XIII edición del Spain Investors Day (SID).

¿Cual es la situación del sector al empezar 2023?

Con ilusión y con esperanzas de seguir creciendo. El entorno, que es de volatilidad e incertidumbre, a nosotros nos posiciona de una forma especial para ayudar a los clientes. Precisamente, cuando hay volatilidad e incertidumbre más se necesitan consultores externos para tomar decisiones.

¿Qué acontecimientos externos importantes y decisivos prevén en los próximos meses?

El entorno económico presenta bastantes dudas. El FMI ya habla de una más que posible recesión en Europa. Cuando pasaba eso, se decía “nos van a ayudar China y Estados Unidos”, pero es que para ellos el panorama es parecido, con lo cual el escenario tampoco es muy favorable. Todo ello afecta a nuestros clientes. Un aspecto donde la situación está influyendo notablemente es en el tema del talento. Está afectando muchísimo a cómo gestionar el talento en las empresas, dificultad que en 2023 los clientes tendrán que abordar e intentar superar. A pesar de eso, quiero ser positivo. Todas las empresas tienen sus planes de negocio y sus estrategias de inversión, más a corto plazo que antes, y todo el mundo tiene ganas de invertir y de seguir creciendo. Va a haber complejidad pero hay que seguir para adelante.

En concreto, ¿cómo está afectando a la atracción de talento y a su retención? Porque es uno de los retos de muchas empresas ahora mismo.

Después de la pandemia ha habido un crecimiento económico muy importante, que ha provocado que muchas empresas reajusten su actividad. Están cambiando sus objetivos de crecimiento porque están operando en unas actividades que antes no desempeñaban y eso repercute en el talento. Gente que estaba acostumbrada a un trabajo y ahora ve que ese trabajo no existe y que tiene que hacer otro. Hay que enseñar a los empleados a adaptarse a las nuevas actividades. Por otro lado está la inflación. La acumulada en 2021-2022 va a estar en torno al 15%. Si eso lo llevas a los salarios, no creo que muchas empresas hayan subido los sueldos un 15%. Por tanto, ahí hay un gap importante y eso está causando una inflación de los salarios. Uno de los principales retos que tienen las empresas es cómo atraer y retener el talento y en nuestro sector lo hemos visto, se están inflacionando mucho los salarios medios.

Además del talento, ¿qué otros retos tienen que afrontar?

Hay dos muy importantes. El cambio climático está afectando de una manera brutal a las empresas. Nosotros de lo que más cerca estamos es de catástrofes naturales. Es un riesgo que viene definido por dos variables: la frecuencia y la intensidad. En los últimos años, tanto una como otra están creciendo de una forma inmensa, quizá todavía más la intensidad. Eso está ocasionando que los modelos que tienen las compañías de seguros para poner una prima a esos riesgos catastróficos están desfasados. La capacidad de las compañías para cubrir el riesgo catastrófico se está reduciendo muchísimo y no son capaces de poner una buena prima a esos riesgos. Para Aon es una oportunidad de ayudar a las compañías de seguros a tener unos modelos mucho más actualizados que les permitan calibrar bien la intensidad. En 2021 ha habido 343.000 millones de dólares en catástrofes naturales, de todo eso solo el 40% estaba asegurado y el coste medio ha subido un 27%.

El segundo reto es la ciberseguridad. De 2018 a 2020 hubo un 400% más de ataques de ransonware. Está subiendo la intensidad, el número y la sofisticación de los ataques. Es una preocupación muy grande para todas las empresas. Lo que está pasando, además, es que cada vez más los riesgos están muy conectados entre sí. Por ejemplo, la pandemia y el aumento de los ciberataques o los fallos en la cadena de los suministros.

¿Y para Aon España?

El talento. Lo ha sido en 2022 y lo va seguir siendo en 2023. Cada vez es mayor el reto de atraer talento joven porque sus prioridades son complejas de satisfacer. No solo es la nómina, quieren saber qué hace Aon por la sociedad, en qué se gasta el dinero, cuáles son sus políticas de RSC, cómo se compagina el teletrabajo y el trabajo presencial. Es un fenómeno generalizado, no ocurre solo en España ni en nuestro sector. Nosotros les ofrecemos, además de teletrabajar, lo que ya hacíamos antes de la pandemia, formación y participación en las actividades de la compañía. Y una de nuestras preocupaciones crecientes es la salud integral de los empleados.

¿Qué espera la compañía de la edición del Spain Investors Day de este año?

Llevamos ya 10 años y la experiencia es buenísima. Para Aon es muy importante estar ahí. Tenemos muchísimos clientes que participan en el SID. Es una plataforma que nos ayuda a entender mejor cuáles son los retos a futuro de las empresas españolas. Desde el punto de vista de la inversión, también nos es muy interesante. Tenemos un área de negocio que es de las que más crece, dedicada a ayudar a las empresas en sus procesos de compra o de venta y en esta edición va a haber más de 100 inversores. Nos gusta mucho escuchar cuáles son las preguntas de los inversores, qué es lo que les preocupa. Antes, cuando alguien enfocaba una operación de este tipo se miraba el balance, el flujo de caja y poco más. Ahora a los inversores les preocupa eso y que se está haciendo con el talento, cuál es la política de digitalización y tecnología o cómo están cubiertos los riesgos ciber. Es mucho más complejo que antes.

¿Puede ser que este año, por la situación de incertidumbre, haya más reticencias a la hora de invertir?

No lo sé. He leído que puede ir en las dos direcciones. Que siga la inversión actual pero también que haya más cautela. En Estados Unidos sí hemos notado un bajón importante en 2022. Este año, en España ya veremos. Hay mucha actividad, hay oportunidades.