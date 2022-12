Así es como puedes encontrar tu móvil Android sin conexión a Internet

El programa Buscar mi dispositivo (Find My Device) de Google pronto recibirá una actualización. Dentro de muy poco tiempo, aunque tu smartphone no tenga conexión a Internet, la compañía de Mountain View podrá determinar dónde se encuentra. De este modo, esta función será tan eficaz como lo es ya actualmente en los distintos modelos de iPhone y en los smartphones de Samsung.

A día de hoy, mediante la aplicación Buscar mi dispositivo (Find My Device) se puede encontrar un teléfono Android cuando se pierde o lo roban. Puedes bloquearlo, cerrar la sesión de tu cuenta de Google o incluso restablecerlo usando esto. Sin embargo, actualmente todas estas funciones requieren una conexión a Internet para que funcione. Esta situación cambiará próximamente con el cambio que están preparando.

La actualización de Google también prevé la seguridad del usuaro

En la nota de parche de actualización de Google de diciembre de 2022 se hace una mención interesante a Buscar mi dispositivo. "Buscar mi dispositivo ahora admite la notificación cifrada de la última ubicación conocida para dispositivos Android, utilizando un nuevo marco centrado en la privacidad", se puede leer. Gracias a esta nueva función, es posible localizar el teléfono aunque no tenga conexión a Internet.

Android

Más concretamente, esto implica que incluso cuando tu teléfono no tenga conexión a Internet, los dispositivos Bluetooth cercanos siempre podrán ayudarte a encontrarlo. Detalle importante: todos los datos estarán encriptados y los teléfonos utilizados en esta red no podrán conocer la ubicación del smartphone Android. Sólo Google lo sabrá. Una forma de mantener la seguridad de usuario intacta una vez aplicado este gran cambio en Android.

¿Cuándo estará disponible esta función de Buscar mi dispositivo?

Esta función no es una adición reciente. En realidad, Apple y Samsung ya utilizan esta tecnología. No sabemos si la nueva aplicación de Android sustituirá a la de los Galaxy. En cualquier caso, se proporciona más seguridad al usuario y eso es lo que más debería importarnos. De momento, no sabemos cuándo estará disponible esta opción. Más allá de la nota del parche, Google no ha proporcionado ninguna otra actualización. Quizás podría llegar a formar parte de Android 14, una nueva versión del sistema operativo prevista para finales de 2023.