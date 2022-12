Así puedes transferir tu perfil de Netflix a otra cuenta sin perder nada

Ahora que Netflix ya tiene una cuenta más barata, a la que no le faltan anuncios, es posible que alguno de los miembros de familia o amigos deseen independizarse a la hora de acceder a la plataforma de vídeo en streaming de la que hablamos. Existe una función para que el historial de lo que has hecho no lo pierdas y, lo cierto, es que es de lo más sencillo utilizarla.

Básicamente, lo que se consigue es transferir los datos de forma segura desde una cuenta (y su correspondiente) a otra que ya exista -y esto es muy importante, ya que en caso de no cumplir esto sucederá un error que no se puede solucionar como es lógico -tienes la posibilidad de crear una cuenta nueva, por cierto-. El caso es que la información que se pasan es la que hará que todo lo encuentres como siempre, es la siguiente: historial de reproducciones: recomendaciones según los contenidos que se han visto; las listas que tengas creadas; e, incluso, los juegos de Netflix y los avances que se han conseguido en ellos.

Pasos para transferir perfiles en Netflix

Como vas a poder ver, la sencillez es la nota predominante y, además, no vas a tardar mucho en completar el proceso (que se ejecuta en un segundo plano y, por lo tanto, no lo verás en vivo y en directo). El caso es que la seguridad es excelente y no hay que tener conocimientos de ningún tipo para poder completar todo de forma intuitiva. Esto es lo que tienes que hacer:

Entra en la web de Netflix en el ordenador, ya que para completar la transferencia tienes que dar uso a un navegador ejecutado en un portátil o equipo de sobremesa. Tendrás que identificarte para acceder a la cuenta en la que tienes actualmente el perfil.

Ahora, selecciona tu perfil y, cuando estés en la pantalla inicial, en la zona superior derecha tienes que pulsar en la imagen que la representa. Verás entonces un menú desplegable que tiene una opción que se denomina Transferir perfil. Se te pedirá de nuevo que te identifiques por motivos de seguridad.

Ahora selecciona cuenta nueva a la que deseas enviar el perfil de Netflix, indicando los datos que se piden, ya que todos son necesarios.

Hecho esto, cuando confirmes, habrás finalizado.

Hay una excepción que debes conocer: los perfiles que son infantiles no podrás transferirlos, porque por motivos de privacidad en Netflix no se permite hacer esto. Tiene toda la lógica del mundo y, lo cierto, es de agradecer que la compañía proteja de esta forma datos de menores. El caso es que la transferencia de la información es algo que existe en la plataforma y, su funcionamiento, es excelente. No dejes de darle uso en el caso de ser necesario.