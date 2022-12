Por qué los autónomos y empresarios deben aprender de management

Javier Fernández Aguado, conocido por muchos como el Peter Drucker español, es uno de los referentes mundiales en formación y asesoramiento de altos directivos. Junto a otros 15 profesionales ha sido entrevistado y su pensamiento analizado en el libro Protagonistas del Management español, escrito por María Victoria de Rojas para la Editorial Kolima. Hablamos con él en referencia a esta obra.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro? ¿Con qué objetivo?

Protagonistas del Management español es una iniciativa de María Victoria de Rojas, editora hasta hace algunos meses y durante 20 años de una revista económica, y de Marta Prieto, directora de la editorial Kolima. El objetivo que se plantearon fue informar sobre los más relevantes profesionales dedicados al asesoramiento para la mejora del gobierno de personas y organizaciones. María Victoria entró en contacto con quienes ella considera que lideramos este ámbito de conocimiento. La eficacia de su labor se demuestra en que ha convocado a expertos de muchas partes de España. En el libro figuramos expertos de Valencia, Barcelona, Madrid, Canarias o Bilbao. El elenco es extraordinario: desde José Aguilar a Juan Ferrer, pasando por Josep Capell, Ofelia de Santiago, Ricardo Hernández, Fernando Botella, Lourdes Cascón, Igor González de Galdeano, Marcos Urarte o Mariano Vilallonga, entre otros.

¿A qué tipo de público se dirige?

Fundamentalmente a directivos que desean contar con talento español contrastado para la formación y desarrollo de sus equipos. Muchos de los presentes en el libro trabajamos desde hace años en diversos Continentes. Esta obra contribuye a distinguir el trigo de la paja, pues al igual que en muchos otros sectores aparecen jugadores que pueden desconcertar a quienes ansían rigor para mejorar sus estrategias tanto mercantiles cómo de motivación y compromiso de sus recursos humanos. También interesará al entorno académico, pues muchos estudiosos anhelan conocer como otros desarrollan pensamiento práctico aplicable al mundo real. Siempre he pensado que la combinación entre práctica y teoría genera el mejor humus para la mejora del rendimiento económico a la vez que crea las condiciones de posibilidad para la vida honorable de los múltiples stakeholders o grupos de interés.

¿Cómo puede ayudar al lector? ¿Qué va a encontrarse?

María Victoria de Rojas, profunda conocedora del Management español, es una convencida de la necesidad de superar el papanatismo por las aportaciones procedentes del cosmos anglosajón, germano, galo o nipón. En ocasiones, se produce la tendencia a buscar en lejanas tierras donde probablemente el conocimiento de las coordenadas de las organizaciones españolas es escaso, cuando pueden encontrarse valiosísimas contribuciones a la vuelta de la esquina. Recuerdo al respecto un debate al que fui invitado, en Baja California, con David Norton, cocreador del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral. Ante un centenar de directores generales hablamos de lo propuesto por él y por mí para la generación de compromiso. La conclusión es que mucho más que colisión había complementariedad.

¿Por qué es útil este libro?

Cuando uno viaja a Barcelona, a Madrid a Nueva York o a cualquier otra ciudad, procura informarse de las características del hotel en el que se alojará. Si no procede a ese escrutinio previo, puede llevarse desagradables sorpresas. Hace algunos años, tras haber trabajado en la formación del comité de dirección de una farmacéutica multinacional donde también lo habían hecho otros de los citados en Protagonistas del Management español, me solicitaron nombres de quienes realizasen una labor semejante a precio de saldo. No pude ayudarles en ese punto. Pasados algunos meses, volvieron, porque los resultados logrados al aplicar esa gestión low cost habían sido lamentables. Cada empresa ha de reflexionar sobre si lo que busca son conceptos y experiencias prácticas y contrastadas o las aportaciones de un trilero o de un teórico. Obras como la de María Victoria de Rojas facilitan ese trabajo de discernimiento, que puede ahorrar disgustos. Así lo explica con acierto Christopher Smith, prologuista del libro. Coincido con él en que no están todos los que son, pero indudablemente son todos los que están. Me consta que María Victoria proseguirá en esta línea de trabajo para contribuir a la mejora de las organizaciones públicas y privadas.