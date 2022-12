Cómo mejorar la privacidad en los iPhone evitando anuncios personalizados

Si hay algo que es indudable es que los iPhone son unos teléfonos bastante seguros. No les faltan problemas de vez en cuando, como a los Android, pero en general las prestaciones que ofrecen en este apartado son bastante buenas. Incluso, el trabajo con la privacidad es convenientemente avanzado, pero siempre hay formas de mejorarlo como te vamos a contar.

Algo que sí ocurre en los teléfonos de Apple es que, de una forma u otra, los desarrolladores de hardware y el resto de los anunciantes acaban por conocer las preferencias que tienes, y esto deja entrever que todavía hay trabajo por realizar en lo que tiene que ver con la privacidad de los iPhone. El caso es que al hacer esto se muestran anuncios que son relevantes para el dueño del smartphone, lo que puede ser una distracción al utilizar el dispositivo. Pero hay una forma de evitar esto -aunque la publicidad seguirá llegando, ya que es intrínseca de las aplicaciones-.

Evita la publicidad personalizada en los iPhone

Lo que tienes que hacer es utilizar las opciones de configuración que existen en los terminales de la compañía de Cupertino, porque todo lo que hay que modificar está en el propio dispositivo (nada de tener que recurrir a apps de terceros opciones que únicamente se pueden ejecutar desde un ordenador). Los pasos que tienes que dar, son los que te vamos a enumerar a continuación:

Lo primero es acceder a los Ajustes del iPhone, para lo que puedes pulsar en el icono con forma de engranaje que hay entre las aplicaciones instaladas.

Ahora, tienes que entrar en el apartado llamado Privacidad y seguridad que hay en la lista que verás en la pantalla del teléfono. Aquí, encuentra Publicidad de Apple, que es una opción que debes pulsar para acceder a las opciones de configuración que ofrece.

Entre las posibilidades existentes, hay un deslizador que se llama Anuncios personalizados que debes deshabilitar (que pase a tener color gris, esto confirma que has realizado correctamente la acción).

Hecho esto, has acabado y, desde este momento, no verás publicidad que sea relevante para ti, lo que hará que pierdas menos tiempo al utilizar servicios como, por ejemplo, la tienda oficial de aplicaciones.

Como hemos indicado, esto no reduce la cantidad de anuncios que ves en el iPhone, ya que estos están controlados por la propia Apple y, por lo tanto, se encarga que no falten los adecuados para que sus servicios a terceros tengan sentido. Pero, el caso, es que la acción que hemos indicado es una forma adicional de mejorar la privacidad porque los anunciantes no sabrán de tus gustos, y esto siempre es positivo e importante.