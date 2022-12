Al fin no te perderás en las pestañas de Chrome gracias a su nueva actualización

Seguro que en más de una ocasión has tenido abiertas una gran cantidad de pestañas en el navegador Chrome. Esto resulta de gran utilidad frente a las ventanas, pero puede ser un verdadero caos a la hora de encontrar algo que sabes que tienes abierto… pero no sabes dónde. Pues bien, Google ha lanzado una actualización que viene a solucionar esto.

Para poder disfrutar del añadido se tiene que utilizar la versión 108 de Chrome. Si esto no es así, la función de la que hablamos no estará funcional. Por lo tanto, es imprescindible que procedas a una actualización del navegador de Google para conseguirlo (generalmente esto se ejecuta de forma automática, pero pude ser que todavía no tengas la iteración que hemos indicado antes). El lugar en el que encontrarás la opción para hacer esto es en el apartado Ayuda del menú desplegable que aparece al pulsar en el icono con tres puntos verticales de la zona superior derecha de la interfaz.

Lo que ofrece la actualización de Chrome

Pues permite utilizar en la barra de busca una nueva herramienta que posibilita encontrar de forma rápida pestañas, algo en el historial e, incluso, marcadores. Y la forma en la que Google ha decidido que se ejecute es de lo más sencilla: escribiendo la arroba (@) en este lugar. Así, por ejemplo, si deseas encontrar una pestaña, lo que tienes que hacer es escribir lo siguiente: @pestaña. Así de sencillo… pero, esto, puede parecer algo poco preciso. Pero, en realidad, no lo es.

Google

El motivo es que una vez que has introducido el texto anterior puedes escribir después de un espacio, algo que ayuda a filtrar. Por ejemplo, si tienes abierto el correo, puedes poner Gmail o, en su defecto, si estás viendo un directo de Twitch, incluir esto (incluso, si el contenido de lo que ves es algo importante, puedes utilizarlo). Un ejemplo claro: @pestaña Gmail. Esto hará que accedas de forma directa a la pestaña en cuestión en vez de tener que estar buscando entre todas las que están abiertas. Una excelente idea y, además, y sencilla de utilizar.

Otra novedad que también es útil

Esta se denomina Atajos, y es un esfuerzo para que se ahorre tiempo en el uso del navegador Chrome. Con esta nueva posibilidad se pueden realizar búsquedas en las propias páginas para encontrar contenidos que sea el que te llama la atención. Esto es algo que puede ser de utilidad si accedes a ciertas webs de forma regular y no deseas ver el mismo contenido habitualmente. Para activar esta opción, debes entrar en la dirección chrome://settings/searchEngines y, allí, establecer las opciones de uso que mejor se adaptan a tus necesidades.