Gómez-Acebo & Pombo ficha a Joaquim Caimoto para su equipo de Competencia en Lisboa

La firma de la abogacía de los negocios Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) incorpora a Joaquim Caimoto Duarte como of counsel en el equipo de competencia y Derecho de la Unión Europea de la oficina de Lisboa. Joaquim proviene de la firma Telles y coordinó el área de Derecho Europeo y de la competencia en Uría Menéndez - Proença de Carvalho, en Portugal durante quince años.

Joaquim Caimoto Duarte es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Tiene un postgrado en estudios europeos (litigio comunitario) por el Instituto Europeo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa.

El abogado es miembro fundador del Círculo de Abogados de la Competencia de Portugal. Ha actudado en varias ocasiones como non-governmental advisor junto de la International Competition Network.Caimoto Duarte ha participado en los principales procedimientos de control de fusiones en Portugal en la última década, así como en varios casos internacionales de cárteles y otros procedimientos antimonopolio relevantes, como, por ejemplo, el primer caso de abuso de posición dominante por parte de la PCA (Portuguese Competition Authority), en el emblemático caso Nintendo (sobre limitación del comercio paralelo en la UE), defendiendo también a varias instituciones financieras en las dos investigaciones de la PCA sobre el sector bancario portugués. También ha actuado en el primer caso de competencia popular en Portugal.

"Con gran entusiasmo, y con la vista puesta en el futuro, me uno al área de práctica de Derecho de la competencia y de la UE de GA_P, un equipo muy experimentado, compuesto por colegas de las oficinas de Bruselas, Madrid, Lisboa y Barcelona", dice Joaquim Caimoto Duarte. "Siendo ya uno de los equipos líderes a nivel ibérico, estaremos sin duda muy bien preparados para los próximos retos y oportunidades de crecimiento, derivados de la constante evolución del Derecho de la competencia y el aumento de su importancia a nivel europeo y nacional. Estoy agradecido a Telles, donde he trabajado con colegas excepcionales y he dejado grandes amigos", concluye el abogado.

En palabras de Iñigo Igartua, coordinador de Derecho de la competencia de Gómez-Acebo & Pombo, “es un placer acoger a Joaquim en nuestro equipo de competencia en Lisboa. Su incorporación es muestra de la importancia de nuestra práctica en Portugal, que se refuerza todavía más con un profesional de su talla. Nuestra apuesta por el liderazgo en Derecho de la competencia y por el mercado portugués es clara y continuaremos en esta línea.”