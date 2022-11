WhatsApp sufre un robo de datos: al descubierto millones de números de teléfono

En lo que tiene que ver con la seguridad, la alegría en el mundo de la tecnología va por barrios. Hoy se ha conocido que no tienen que estar nada contentos en WhatsApp en el caso de que se confirme una noticia que está corriendo como la pólvora. Esto indica que habría sufrido el robo de una gran cantidad de información de su base de datos.

No es la primera vez que le ocurre esto a la conocida aplicación de mensajería, pero desde hace bastante tiempo la información que suele llegar de ella tiene que ver con las actualizaciones de sus servicios más que por cualquier tipo de problema de seguridad. El caso es que desde la fuente de la información se habla de la venta de nada más y nada menos que 500 millones de números de teléfono de la base de datos de WhatsApp. Una cifra tan impactante como beneficiosa para el que haya conseguido hacerse con los datos en cuestión.

Mucha información y completamente actualizada

Lo primero con el dato antes mencionado queda bastante claro y, lo segundo, lo decimos debido a que se indica que los números de teléfono son de usuarios activos. Es decir, de los que dan uso a la aplicación de forma habitual. Por lo tanto, son completamente válidos. Además, son muy variados en lo que tiene que ver con las fuentes, ya que pertenecen a 84 países diferentes entre los que, por desgracia, está España. De forma concreta, se ha indicado que diez millones de los números pertenecen a usuarios de nuestro país. Por lo tanto, es bastante fácil que, si todo se confirma, el tuyo pueda ser uno de los afectados.

Por el momento no se ha conocido la técnica que los hackers habrían utilizado para hacerse con la información, pero independientemente de esta, lo ocurrido puede hacer que más de uno se piense muy seriamente utilizar como app de mensajería habitual Telegram (que, hasta la fecha, ha tenidos problemas de seguridad bastante menores). ¿Y qué podían hacer con los datos que se han conseguido? Pues opciones hay de todo tipo, pero no falta la suplantación de identidad; fraude en diferentes entidades; y, como no, el siempre doloroso phishing -que es un tormento para muchos usuarios-.

La única opción posible ahora es estar atento

Al no publicarse la lista de los números que se han visto afectados (en caso de que la propia WhatsApp confirme lo ocurrido, algo que por ahora no ha sucedido), la única manera de comprobar si existe riesgo con el número es revisar que el funcionamiento habitual de tus servicios online se mantiene. En caso de recibir constantemente peticiones de seguridad en dos pasos o acciones con tu número que no son habituales, deberías sospechar. Y, llegado el caso, tomar cartas en el asunto que podían llegar a proceder a un cambio.