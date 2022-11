La distorsión de la reducción del trabajo en el IRPF castiga más a Asturias, Cataluña y Baleares

Deflactación. Según los trabajos realizados por este catedrático, los efectos de la no actualización del impuesto en función de la inflación, se hacen mucho más patentes en las rentas más bajas que en las de mayores ingresos. Dentro del coste total de 4.110 millones de euros por no deflactar el IRPF en 2021, cuando el IPC acabó en el 6,5%, puede apreciarse como las rentas medias y bajas son las mas afectadas. En concreto, el 65,1%, con 2.671 millones de euros, se corresponde con los niveles de renta comprendidos entre 0 y 36.000 euros. Según los datos de la Agencia Tributaria, dentro de este umbral de renta se concentra el mayor número de declaraciones de este impuesto, con cerca de 18 millones, el 85,8% de un total de 21 millones presentadas. Este umbral de renta supone también el 56% de lo que se recauda por este tributo. El coste se eleva hasta el 80,29% por no tener en cuenta la inflación, si se amplia el umbral de renta hasta los 48.000 euros. El sobrecoste fiscal hasta este nivel alcanza por tanto los 3.300 millones. Para las rentas de más de 60.000 euros, el impacto es muy superior, obteniéndose un sobreimpuesto de 872 euros de media más por declaración. para rentas superiores a los 120.000 euros.