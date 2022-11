Los pagos digitales ganan la partida al efectivo en vísperas de la campaña navideña

Cuando el Covid-19 empezó a circular libremente hace ahora dos años y medio, los billetes y monedas dejaron de usarse para pagar en los comercios a favor del dinero de plástico. El 66% de los pequeños comercios en España actualmente acepta pagos digitales. La transformación digital ha marcado un punto de inflexión en la manera de realizar compras y muchas pymes han sabido adaptarse a un consumidor cada vez más digital introduciendo los pagos digitales en sus comercios físicos y online, tal y como se desprende de un estudio realizado por Visa.

Sin embargo pese al impacto de la pandemia en el uso del dinero como medio de pago, un 34% de las pymes encuestadas todavía no aceptan pagos digitales, y en un contexto donde el ecommerce sigue creciendo en España.

Con la temporada de compras prenavideñas a la vuelta de la esquina, los pagos digitales se perfilan cada vez más relevantes para el éxito de los negocios de los pequeños comercios.

En este contexto, Visa ha llevado a cabo el informe Untapped, que analiza el grado de digitalización y el uso de pagos digitales en 933 pequeños comercios en España. El informe muestra la creciente relevancia de los pagos digitales en los comercios, donde una de cada tres pymes que aceptan pagos digitales afirma que sus clientes empezaron a realizar pagos con tarjeta en sus comercios en los últimos dos años.

En este contexto y ante un panorama en constante cambio, la multinacional de servicios financieros recuerda la importancia de continuar impulsando la digitalización y aceptación de pagos en todos los comercios. Para ello, Roble Dorronsoro, responsable de Comercios y Aceptación de Visa en el sur de Europa, explica que “los datos demuestran que los pagos digitales juegan un papel esencial en el crecimiento de los negocios de las pymes pero la realidad es que todavía hay muchos comercios que no cuentan con la madurez digital necesaria en estas circunstancias. Por ello, en Visa innovamos continuamente para poner a su disposición nuevas formas de aceptar pagos digitales a través del móvil y sin necesidad de TPV como Tap to Phone o tecnología Click to Pay que simplifica y agiliza la experiencia de pago en ecommerce”.

La seguridad se encuentra entre las principales razones que han señalado las pymes encuestadas para apostar por la digitalización de los pagos en sus negocios.

En concreto, el 56% de las pymes que ya disponen de pagos digitales en sus plataformas ecommerce afirma que la digitalización de los pagos les permite garantizar una mayor seguridad y protección en las compras, ya que están respaldadas por una consolidada red e infraestructura tecnológica, según el estudio de Visa.

A este respecto, Roble Dorronsoro añade que “la seguridad es fundamental para generar confianza en los consumidores en sus compras donde Visa ofrece una red global, rápida y segura que respalda cada uno de esos pagos que se realiza en tiendas físicas y online”.

Por otro lado, para las pymes los pagos digitales también ofrecen una mayor agilidad y facilidad en cada pago, y según el informe, el 67% de las pymes que aceptan pagos con tarjeta lo consideran un método más fácil que otros medios de pago.