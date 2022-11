La inclusión, en el centro de la economía circular

En los Centros Especiales de Empleo (CEE) al menos un 70% de su plantilla está conformada por personas con discapacidad. El objetivo es proporcionar un empleo productivo, remunerado y adaptado a las características de estos trabajadores, para finalmente facilitar la integración laboral de estos colectivos vulnerables en el mercado de trabajo ordinario, en oposición al protegido, el de los CEE

En Santiago de Compostela, un desguace de coches está innovando y cambiando el modelo de gestión de desechos de autopartes. Su vanguardismo, sin embargo, no radica en la tecnología. Su modelo de negocio es otro. Trameve es el nombre de este Centro Especial de Empleo (CEE), que alista en su plantilla a personas con discapacidad y transforma desechos como el aceite del motor o los líquidos de freno de forma responsable. Ubicado en un extremo del polígono industrial del Tambre, esta empresa lleva 30 años en un negocio tradicional que hoy ya tiene un nombre propio: economía circular inclusiva.

El centro, que emplea a 15 personas con discapacidad, cuenta con 100.000 recambios clasificados y anunciados en su web. Luis Penido, gerente de la compañía, señala las capacitaciones que se han impartido en el desguace. “Nos subimos al carro de la digitalización y preparamos a los trabajadores para ello”, señala. El desarrollo de la informática y el comercio electrónico les llevó a vender en Reino Unido, Francia, Portugal o Marruecos. “Ahora estamos dando formación en el manejo de las baterías de los coches eléctricos”, detalla.

Víctor Sangiao, que trabaja como administrativo en Trameve, sufrió la amputación de la pierna a la altura del fémur hace 21 años. Ahora gestiona alguna de las 11.500 ventas que se realizan al año. Completó un curso de mecánica que le valió para incorporarse al desguace hace 15 años. “Siempre me ha gustado la automoción. Mi idea inicial no era trabajar en administración, pero con el tiempo me he adaptado muy bien. Lo importante era entrar en el mercado laboral”. Este pontevedrés gestiona las bajas de los vehículos que van a desguazarse para aprovechar algunas de las partes todavía en buen estado y convertirlas en recambios.