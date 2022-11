Estrenos de la semana del 21 de noviembre de 2022 en Netflix, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

Si la semana que comienza piensa que no trae novedades interesantes en lo que tiene que ver con los estrenos de películas y series en la plataforma de vídeo en streaming que hay en nuestro país, te equivocas. Te vamos a mostrar las opciones que no debes perderte para pasar un buen rato en casa disfrutando de estrenos delante de la tele del salón.

Entre las series hay una llegada que, seguro, que es del gusto de muchos, especialmente si todo lo que tiene que ver con la ambientación de época te llama la atención. Hablamos de Sexo, sangre y realeza. Es una combinación algo particular, de hecho, con cierto peso histórico, pero con una dosis de ficción elevada. Se centra en aquellos que han sido importantes en la monarquía británica a lo largo de la historia de esta, y destaca la buena factura estética de la creación. Se estrena el 23 de noviembre.

No faltan estrenos llamativos en lo que tiene que ver con las películas, y quizá lo más llamativo es la llegada de El hombre del Norte al catálogo de Movistar Plus+. Esto ocurrirá el 25 de noviembre, y contando con un reparto muy importante (lleno de actores conocidos), hay que destacar que esta creación de acción es bastante entretenida que, sin llegar a romper a ser una creación de una excelente calidad, sí que permite pasar un buen rato debido a que no tiene muchos problemas de ambientación y producción. Eso sí, el guión es claramente mejorable.

El resto de los estrenos en la semana del 21 de noviembre de 2022

Sin más, dejamos a continuación todas las opciones llamativas que en esta semana podrás disfrutar en los servicios de vídeo en streaming que existen en España (siempre hablamos de series y películas, claro). Son los siguientes:

Netflix

Navidad en palacio: estreno el 21 de noviembre

Nuestro universo: estreno de la primera temporada el 22 de noviembre

Miércoles: estreno de la primera temporada el 23 de noviembre

Canto para no llorar, Arelys Henao: estreno de la primera temporada el 23 de noviembre

Navidad en la granja: estreno el 23 de noviembre

Las cónicas del taco: Cruza la frontera: estreno de la primera temporada el 23 de noviembre

Las nadadoras: estreno el 23 de noviembre

Prime Video

Good Night Oppoy: estreno el 23 de noviembre

Esta Navidad es una ruina: estreno el 24 de noviembre

Alberto Ginés y el reto de Danny León: estreno el 24 de noviembre

La memoria de un asesino: estreno el 25 de noviembre

Disney+

Los Simpson: estreno de la temporada 34 el 23 de noviembre

Movistar Plus+