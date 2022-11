Amazfit POP 2, nuevo smartwatch que vale para todo y cuesta menos de 50 euros

La compañía Amazfit se ha ganado una buena reputación en el mercado de los accesorios wearables debido a que ofrece productos que son bastante completos y que, además, son bastante económicos. Pues bien, acaba de lanzar un nuevo reloj inteligente que es de los segundos y puede ser una solución perfecta para regalar estas navidades.

El modelo en cuestión es el Amazfit POP 2 (que podría ser el Bip 4 en Europa), la segunda generación de un dispositivo que ha tenido en la primera un buen impacto en ventas. Esta iteración llega con una mejora en apartados como, por ejemplo, la pantalla. Esta ahora es AMOLED de 1,78 pulgadas a color y que ofrece una calidad bastante alta debido a que la resolución es de 368 x 448 píxeles. Su forma rectangular recuerda, por ejemplo, al Apple Watch -siempre salvando las distancias, claro-.

Con un peso de 59,4 gramos, cabe destacar que estéticamente este es un accesorio al que no le falta atractivo y que cuenta con opciones interesantes como puede ser la inclusión de un botón lateral que no rompe para nada su diseño. Por otro lado, no le falta la posibilidad de poder cambiar la correa de forma sencilla -tiene medidas estándar, por lo que no será complicado encontrar un repuesto-. A destacar que, pese a ser un equipo bastante ligero, no le falta una batería de 270mAh, que es capaz de proporcionar una autonomía de 10 días de uso habitual.

Que hace diferente a este wearable de Amazfit

Esto es que incluye, pese a ser un modelo bastante económico, tanto micrófono como altavoz. Por lo tanto, al sincronizar el dispositivo con un teléfono iOS o Android mediante Bluetooth, es posible contestar llamadas de forma directa desde la muñeca. Y esta es una función que, hasta la fecha, no estaba muy presente en modelos de gama de entrada como es el Amazfit POP 2. Por otro lado, el accesorio incluye una gran cantidad de señores, entre los que no faltan desde un acelerómetro; pasando por el uso de un giroscopio; e, incluso, incluye el propio de ritmo cardíaco. De esta forma, es capaz de reconocer hasta 100 deportes diferentes o mostrar la cantidad de oxígeno que se tiene en la sangre.

Aparte, a este smartwatch de Amazfit no le falta protección frente al agua, por lo que puedes llevarlo puesto al ducharte o cuando te bañas en la piscina. Por el contrario, no integra GPS, lo que es lógico, por lo que para darle uso como podómetros tendrás que llevar siempre encima el teléfono con el que está sincronizado.

Precio de este nuevo smartwatch

Disponible en colores negro y dorado, por el momento se ha anunciado para los países asiáticos este equipo, pero es seguro que se lanzará de forma global (posiblemente con otro nombre como hemos comentado). Su precio es uno de los grandes atractivos que incluye, ya que hablamos de unos 49 euros al cambio, una cifra realmente baja. Por cierto, un detalle final: el sistema operativo que incluye es Zepp OS, por lo que no permite la instalación de aplicaciones.