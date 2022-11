Cómo ocultar aplicaciones en los teléfonos Samsung Galaxy con Android

Seguro que tienes algunas aplicaciones en tu Samsung Galaxy que, por un motivo u otro, no sueles utilizar. Estas no tienen ningún tipo de utilidad para ti, por lo que no es una mala idea que no te molesten en la lista en la que se ven todas las instaladas. Pues bien, te mostramos los pasos que tienes que dar para ocultarlas de forma sencilla.

Esta acción te permite dos cosas positivas frente a la desinstalación. La primera es que es la opción válida para las apps que vienen instaladas por defecto en los smartphones de Samsung. Estas no se pueden quitar, por lo que la única forma en la que dejen de molestarte es ocultándolas en la pantalla de inicio. Para el resto de los trabajos, es una buena manera de no perder algo que tienes guardado en ella. Y, además, que dejes de ser un incordio en la lista de aplicaciones que tienes disponibles en tu teléfono o tablet para la Home. Por lo tanto, hablamos de una opción bastante útil.

Así ocultas una aplicación en los Samsung Galaxy

Te mostramos el proceso paso a paso que tienes que realizar para conseguir el objetivo del que hablamos: ocultar una app en la pantalla de inicio en los terminales que utilizan la interfaz de usuario One UI de Samsung, que corre por encima de Android. El peligro es nulo en todos los casos, y debes saber que es completamente reversible lo que harás, por lo que no hay absolutamente nada que temer. Haz lo siguiente:

Lo primero es abrir la aplicación Configuración del terminal en cuestión, para lo que puedes presionar de forma continuada en un espacio libre del escritorio y verás que aparece el icono correspondiente en la zona inferior derecha de la pantalla.

Ahora, busca el apartado Ocultar apps, que es una de las opciones que hay en la zona inferior del listado que estarás viendo en el equipo. Esto te lleva a una nueva pantalla en la que podrás seleccionar las aplicaciones a ocultar.

Para elegir las que nunca se mostrarán en la pantalla de inicio, simplemente debes pulsar en cada una de ellas. Puedes elegir tantas como desees. Verás, en cada caso, que un pequeño elemento de color azul conforma que has realizado una elección. No hay pérdida.

Ahora, pulsa en Confirmar en la parte baja y, hecho esto, has finalizado. Como ves todo es muy sencillo.

Unsplash

Tal y como te hemos indicado, el proceso completado lo puede revertir con comodidad. Simplemente, debes seguir los pasos y, al aparecer las apps que no se muestran en la pantalla de inicio en tu Samsung Galaxy, pulsa en ella de nuevo para eliminarla de la lista en cuestión. De nuevo, complicaciones cero.