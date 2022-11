Gerard García: “Hemos conectado a más de 500 pymes con inversores”

Algunos proce­sos de adqui­sición de empresas son muy sonados, como el de Twitter por parte de Elon Musk. Para firmas más pequeñas, sin embargo, estas operaciones no siempre son fáciles y la ayuda, en su caso, suele ser escasa. Esto es lo que trata de revertir Deale, la primera plataforma digital de M&A en Europa, cuyo objetivo es digitalizar y acelerar los procesos de fusión y adquisición de empresas, sobre todo en pymes, para lograr que las compañías ganen tamaño. En su primer año de vida, Deale ya ha conseguido más de 1.770 usuarios satisfechos en la plataforma, lo que llevó el pasado martes a su fundador, Gerard García (Barcelona, 1994), a recoger el Premio CincoDías a la startup más innovadora.

¿Les está costando establecerse en un sector tan tradicional?

Cuando empezamos hicimos más de 200 entrevistas a gente del sector, desde fondos, proveedores, empresarios…, para ver si aquello que nosotros pensábamos que era necesario realmente lo era y la mayoría coincidió en que sí. Algunos decían que no iba a funcionar porque es una industria que siempre ha funcionado de la misma manera, pero yo les decía que justo por eso, porque siempre había funcionado de la misma manera, implica que hay una gran oportunidad. No que sea muy fácil, sino que existe la posibilidad de cambiar las cosas. Y gente que nos dijo al principio que no era posible, meses después nos ha escrito para decirnos que estamos trabajando muy bien y ya se descuenta el hecho de que sea posible. Ahora las preguntas son otras.

¿Cómo ha conseguido que cambien de opinión?

Lo primero que tienes que hacer es generar confianza, y nosotros somos un motor generador de confianza porque somos una herramienta nueva, joven y tecnológica. El Covid ha incrementado el uso de herramientas digitales y ha impulsado el auge de operaciones de M&A. Especialmente en el minimarket, donde España siempre ha sido un país de oportunidad.

¿En qué sentido?

Existen multitud de empresas que coexisten en radios geográficos y de actividad muy cercanos, pero llegados a un momento de relevo generacional, la mayoría de ellas no lo tiene y, por tanto, hay empresas de todo el mundo mirando a las españolas. Porque a pesar de que la gente habla mal de su productividad y nos miramos siempre con unas lentes de inferioridad, hay gente de fuera mirándolas como grandes empresas y piensan que tener una base en España es una gran oportunidad. Eso ha animado a que haya mucha operación y mucha transaccionalidad.

¿Cuáles son los sectores que más usan Deale?

Los negocios que vemos con más actividad son la parte de industrial, desde fabricantes de maquinaria agrícola hasta procesadores de suspensiones neumáticas de plástico. Luego está la parte de consumo, todo lo que es retail, alimentación, distribución y mayoreo. Y, finalmente, está la parte de construcción, no en el inmobiliario, sino en el de los materiales que se suelen utilizar en la construcción: ventanas, perfilería, encofrados, arena, serrín… Hay muchos más, pero los principales son estos tres.

¿Falta formación en las pymes sobre cómo conectar con inversores?

Sin duda. De hecho, parte de nuestra misión es educarlas en el proceso. Por eso, hacemos bastante hincapié en entradas de blog para explicarles los procesos en general y cada parte del mismo. También vamos a sacar más de 30 vídeos de dos minutos donde en unas dos horas puedes hacerte una idea de cómo funciona esto. Todo forma parte del mismo objetivo, que es ayudar a generar más transparencia en un sector que ha sido siempre opaco.

¿Cómo funciona la plataforma?

Hasta ahora, las oportunidades se descubrían mediante el boca a boca, el boca a oreja o por contactos, pero nunca tenías la certidumbre de exactamente qué empresas están buscando inversor. En Deale, se preparan ellas mismas para los inversores, siempre acompañadas de una persona que les guía dentro del proceso y les explica algo que para ellas es completamente ajeno. Una vez preparado su perfil, les llegan avisos a los inversores que se han registrado en la plataforma con una tesis de inversión concreta y con esos avisos deciden si les interesa o no. Si les interesa, pulsan conectar, la empresa recibe la notificación y entiende un poco qué tipo de inversor es, si es industrial, si es financiero, si es un holding, un individuo… Normalmente todas aceptan y hablan con ellos. Ahí pueden hacer hasta diez preguntas adicionales y las empresas responden. Con eso normalmente es suficiente para plantear una oferta no vinculante.

¿Cuántas se han hecho hasta ahora?

Hemos originado más de 1.000 oportunidades, hemos conectado a más de 500 pymes con inversores y hemos recibido unas 50 ofertas en todo este tiempo. Desde 500.000 euros hasta 15 o 16 millones de euros. Solo este mes vamos a estar cerca de las diez ofertas recibidas, que para mí es un hito bastante relevante que demuestra que esto se está acelerando.