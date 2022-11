El futuro de las pensiones, a debate en VIII jornadas ‘Planes de Pensiones en España’

CincoDías, en colaboración con Ibercaja, organiza VIII Jornadas de Planes de Pensiones en España "Valores del presente para un mejor futuro: sostenibilidad y rentabilidad en el mundo que viene el miércoles 16 de noviembre para tratar cuestiones como: ¿cuáles son las claves de la sostenibilidad del sistema?, ¿cómo le afecta todo el entorno en transición hacia una economía más verde y digital?, ¿cuáles son ahora las principales oportunidades para la inversión y el ahorro a largo plazo?.

Expertos de todos los ámbitos del mundo de las pensiones debatirán al respecto en una cita que puedes seguir en streaming el miércoles 16 de noviembre a través de la web de CincoDías.

Desde la visión del BCE contaremos con la intervención de Edouard Fernández-Bollo, miembro del Consejo de Supervisión del BCE con la ponencia Pensiones y sostenibilidad: la visión del BCE.

A continuación, se abrirá una mesa redonda sobre "Los pilares del sistema, ante el reto de un entorno en transición" con la participación de Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, Ángel Martínez Aldama, presidente de INVERCO, Francisca Gómez-Jover Torregrosa, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y Luis Miguel Carrasco, director del Grupo Financiero de Ibercaja Banco. Conducida por Luis Miguel Carrasco, director del Grupo Financiero de Ibercaja Banco.

La segunda mesa redonda de las jornadas “Cuando sostenibilidad y rentabilidad son sinónimos: el auge de la inversión según criterios ESG” contará con la presencia de Sophie del Campo, executive Manager Southern Europe, Latam & US Offshore at Natixis Investment Managers, Juan Royo, economista especializado en ASG / RSC y editor de CulturaRSC.com y Ángel Agudo, VP of Product & Board Member at Clarity AI. Moderada por Nuño Rodrigo, subdirector de CincoDías.

Finalmente dará inicio una conversación sobre “Oportunidades para la inversión y el ahorro a largo plazo en el nuevo entorno macroeconómico” con la intervención de Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating y presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) y Nacho Torre, director de Marketing y Estrategia Digital de Ibercaja Banco. Moderados por José Antonio Vega, exdirector de CincoDías.

Para registrarse en las VIII Jornadas sobre Planes de pensiones en España organizadas por CincoDías e Ibercaja, puedes acceder aquí.