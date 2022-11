Por fin: Instagram añade una función para que puedas programar tus publicaciones

Nadie puede negar que Instagram es una de las redes sociales más exitosas. La plataforma propiedad de Meta (Facebook) cuenta con una base de seguidores increíble y que no deja de aumentar aunque otras alternativas como TikTok estén ganando un peso cada vez mayor.

Y lo cierto es que el éxito de Instagram viene dado, por un lado, por el funcionamiento de la aplicación, que cuenta con todo tipo de funciones más allá de subir fotografías, cómo sus populares historias. También hay que tener en cuenta que ofrece todo tipo de filtros y otros elementos con los que darle un toque diferente a tus publicaciones.

Aunque hay un elemento que los usuarios de Instagram llevan pidiendo muchos años a la plataforma. Hablamos de la posibilidad de poder programar la subida de contenidos para que se publiquen cuando tú quieras.

Ya puedes programar mensajes de Instagram desde la propia red social

Es cierto que ya existen aplicaciones que te permiten hacer esto mismo, pero siempre son apps externas no desde la propia Instagram. Ahora, la popular red social acaba de anunciar que la posibilidad de programar mensajes en Instagram ya es una realidad desde la propia aplicación.

Respecto al funcionamiento de la nueva herramienta que a qué al añadir Instagram a su aplicación oficial para que puedas programar mensajes de todo tipo de la forma más cómoda, destacar que la acompañe a introducir una fecha máxima de 75 días, por lo que tienes un margen más que suficiente para poder ir programando cualquier contenido que quieras publicar cuando a ti te apetezca.

Destacar que Instagram ha informado que se podrán programar mensajes de todo tipo, incluyendo fotos, carrusel de fotos, Reel o Stories. Si quieres hacerlo, solo tienes que seguir estos pasos.

Crea tu publicación como siempre

Pulsa en Configuración Avanzada

Busca la nueva opción Programar esta publicación

Elige la fecha en la que quieres publicar y pulsa en Programar.

Unos pasos muy sencillos de realizar y que te permitirán programar publicaciones en Instagram desde la propia app, por lo que ya no hará falta seguir utilizando herramientas externas, algo que las cuentas de empresa y los creadores de contenidos en esta red social van a agradecer mucho.

Respecto al lanzamiento de esta nueva función, en principio ya debería estar disponible para todos. De esta manera, lo único que tienes que hacer es actualizar Instagram a la última versión de la aplicación para disfrutar de esta novedad. Si todavía no te aparece la actualización, solo has de tener un poco de paciencia ya que en los próximos días debería llegar a todos los usuarios.