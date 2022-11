La ola republicana de Trump no se materializa y sigue la carrera por el Senado

Las elecciones de medio mandato que se han celebrado este martes en Estados Unidos no arrojan grandes sorpresas: la mayoría de los estados mantienen el color y los datos de las últimas encuestas se van confirmando. La ola republicana que había prometido el ex presidente Donald Trump no llega, si bien los primeros recuentos apuentan a una ventaja de los republicanos en la Cámara, mientras el Senado aún sigue en el aire.

El Partido Republicano logró este mantener su senador por Ohio, pero no consiguió uno de sus principales objetivos de la noche: imponerse en la carrera al Senado en el estado clave de Nuevo Hampshire, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

El republicano J.D. Vance ganó la carrera al Senado de Ohio pero el control de la cámara sigue en juego con varias contiendas demasiado demasiado reñidas. Preservar Ohio era fundamental para los conservadores si querían hacerse con el control del Senado -actualmente en manos demócratas-, pero el haber perdido en Nuevo Hampshire, donde la senadora progresista Maggie Hassan conservó el puesto, hace que pese a la victoria en Ohiose reduzcan sus opciones.

Ohio y Nuevo Hampshire fueron los primeros de los estados considerados bisagra -que podían caer tanto del lado republicano como del demócrata- en los que se conoció al ganador, y ahora la atención se centra en elresto de contiendas más reñidas: Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Carolinadel Norte, Arizona y Nevada.

Para arrebatar a los demócratas la mayoría en el Senado, los republicanos necesitan mantener sus actuales senadores en Carolina del Norte, Wisconsiny Pensilvania e imponerse a los demócratas en por lo menos uno de losescaños que actualmente ostentan: Arizona, Georgia o Nevada.

Con el escrutinio todavía en marcha, los conservadores llevan laventaja en Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que losdemócratas llevan la delantera en Pensilvania y Arizona.

En Nevada todavía no hay resultados escrutados.

En la batalla por la Cámara de Representantes, los republicanos llevan ganados 152 escaños frente a los 94 de los demócratas, aunque todavía faltan más de un centenar por decidir.

Para hacerse con el control de la Cámara Baja -que actualmente también está bajo control demócrata igual que el Senado-, los republicanos deberían conseguir una ganancia neta de 5 escaños, es decir, quitarles cinco congresistas a los progresistas sin perder ellos ninguno por el camino.

De acuerdo con las proyecciones de los principales medios estadounidenses, los conservadores ya habrían logrado arrebatar a los demócratas estos cinco escaños, aunque todavía está por ver si pueden mantener esta cifra a lo largo de la noche.

Elecciones a gobernador

En la noche electorla también se decide 36 carrareas a gobernador. Los demócratas arrebataron a los republicanos las gobernaciones de dos estados, Maryland y Massachusetts, mientras Los republicanos mantuvieron, como se esperaba, grandes estados como Florida y Texas.

El demócrata Wes Moore se hizo con Maryland como primer gobernador negro del estado, tras dos mandatos bajo el republicano Larry Hogan.

Le sigue Maura Healey, la primera mujer gobernadora y abiertamente lesbiana de Massachusetts, que pone de nuevo el estado en manos de los demócratas después de dos mandatos del republicano Charlie Baker.

Florida se consolidó como bastión republicano con la reelección de su gobernador, Ron DeSantis, considerado uno de los posibles candidatos a la Presidencia por parte republicana, que ha ganado estas elecciones con holgura.

Otro conocido republicano, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se aseguró un nuevo mandato, con el que su partido llega a los treinta años de gobierno en el estado, tras ganar al demócrata Beto O'Rourke.

Los demócratas, por su parte, conservaron los gobiernos de otros territorios importantes como California, Nueva York y Pensilvania.

En California repetirá como gobernador Gavin Newsom, mientras que Pensilvania seguirá teniendo al frente a Josh Shapiro, quien ha vencido al republicano Doug Mastriano, un negacionista electoral y aliado de Donald Trump.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, quien accedió al cargo en 2021 tras la renuncia de Andrew Cuomo, consiguió mantenerse en el puesto al derrotar al republicano Lee Zeldin.

Otra de las mujeres que se ha convertido en la primera gobernadora del estado es la republicana Sarah Huckabee Sanders, exportavoz de la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump, que estará al frente de Arkansas.

En Georgia, el republicano Brian Kemp se mantuvo tras volver a ganara su rival demócrata, Stacey Abram