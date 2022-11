Grifols se refuerza con un fichaje farma y otro con experiencia en el Barça

El laboratorio Grifols sigue reforzando su estructura directiva. Si el mes pasado fue elegido Steven Mayer como presidente ejecutivo del grupo, el laboratorio ha anunciado dos nuevos fichajes en la reorganización llevada a cabo en los últimos meses. Pia D'Urbano ejerce ya desde octubre como presidenta del principal negocio de la compañía, el de biofarma, y Jordi Balsells se suma como presidente de obtención de plasma, según avanzaron los responsables de la firma este martes en una conferencia con analista tras la presentación de resultados trimestrales.

El último puesto directivo de Balssells fue el de director de licencias y merchandising del F. C. Barcelona hasta abril de 2022, y su última actividad fue la creación de su propia empresa, llamada Cross & Over, una consultora de deportes, moda, entretenimiento, retail y comercio electrónico. Anteriormente, entre 2011 y 2020, fue directivo de la marca Desigual, al frente de su expansión internacional y anteriormente como responsable en diversas geografías como América o Asia. No se conoce experiencia en el sector farmacéutica.

Como presidente de biofarma, Grifols elige a D'Urbano, con amplia experiencia en el sector. Hasta ahora era vicepresidenta sénior del laboratorio danés Novo Nordisk. Anteriormente, ocupó cargos de responsabilidad en otras multinacionales farmacéuticas como Sanofi, Bristol-Myers Squibb o GSK.

En la última reorganización avanzada antes de verano, el laboratorio, especializado en la fabricación de derivados plasmáticos y liderado por la familia Grífols, señalaba la creación de estas unidades, que engloban la comercialización y los procesos productivos. De esta forma, la empresa busca reforzar esas posiciones claves.

En las últimas semanas el laboratorio está viviendo profundos cambios. Meyer es el primer presidente ejecutivo ajeno a la familia Grífols. Con amplia experiencia en el fondo Cerberus, su experiencia puede resultar clave para buscar alternativas para rebajar el apalancamiento de la compañía, que lastra el valor en Bolsa (en los últimos 12 meses se ha dejado un 50% del valor de la acción).