WhatsApp Web prepara una actualización que mejorará tu privacidad: ¿Cuál será?

La aplicación WhatsApp sigue trabajando en mejoras de seguridad para la aplicación, de forma que los usuarios puedan disfrutar de una mayor privacidad de su contenido. Hace tan solo unos meses que a la app de mensajería instantánea llegaron las fotos con autodestrucción, es decir, solo podías verlas una vez, y después, desaparecen para siempre.

Eso sí, a diferencia de Instagram, no tienes un tiempo para poder verlas, sino que una vez que la has cerrado, es su fin. Pues bien, a fin de aumentar más la seguridad de los usuarios de la aplicación, su versión para navegadores, WhatsApp Web, ya no va a poder mostrarte las fotos con autodestrucción.

En lugar de ello, cuando un usuario te envíe esta clase de foto, tan solo tendrás la opción de abrirla desde tu teléfono móvil. Gracias a ello, si alguien tiene acceso a tu ordenador con WhatsApp Web abierto, no podrá ver el contenido, tal y como informan desde WaBetaInfo.

WhatsApp Web será más seguro que nunca

Por lo tanto, no importa que seas la única persona con acceso a tu ordenador, y que solo tú puedas abrir tu aplicación de WhatsApp Web. En las últimas betas de la app de mensajería ya se ha podido apreciar este cambio que imposibilita la opción de abrir las fotos con autodestrucción en WhatsApp.

Dicho esto, a partir de ahora, cuando recibes una de estas fotos efímeras y estés en tu aplicación WhatsApp Web, no pasará nada, no se abrirá la imagen. En lugar de ello, la app te indicará que tendrás que recurrir a tu teléfono móvil si quieres ver el contenido de la imagen. Al pulsar sobre la foto que te han enviado, te aparecerá un mensaje que dirá lo siguiente: “Has recibido un mensaje que solo se puede ver una vez. Para mejorar tu privacidad, solo lo puedes abrir en tu teléfono”.

Gracias a este cambio, las fotos con autodestrucción tan solo se van a poder ver y envías a través de la aplicación WhatsApp para móvil. Y es que suponemos que, ya que no puedes abrirlas desde WhatsApp Web, tampoco se podrá enviar desde esta aplicación para ordenador. Este cambio también es fantástico para así poder evitar que se hagan capturas de pantalla en el ordenador, puesto que desde el teléfono móvil, es algo que se puede bloquear fácilmente.

Y el cambio en este tipo de privacidad no termina aquí, ya que ahora tampoco vas a poder recurrir al truco para ver las fotografías todas las veces que quieras. Esto es algo que se podía hacer desde WhatsApp Web poniendo el teléfono en modo avión después de haber sincronizado con la app del ordenador. De esta forma, la foto se quedaba en el navegador para verla todo lo que quisieras, pero ahora, esto ya no será posible.