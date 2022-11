Black Friday: cómo vender más con campañas de email y SMS

Cashback. AliExpres, el marketplace minorista del Grupo Alibaba, ya ha empezado con promociones y ventajas para el consumidor español. La plataforma apuesta por una mayor flexibilidad en las compras ante la situación económica actual y la mayor de manda de nuevas fórmulas que permitan ahorrar dinero. Métodos como el cashback –que permite obtener un porcentaje de devolución del importe total de un pedido como recompensa–, o las ventas flash –ofertas relámpago con descuentos de hasta el 90%–, tienen cada vez más adeptos en la plataforma, que se ha alidado con Klarna para que los clientes también puedan fraccionar el pago.

Buy Now and Pay Later. A los bolsillos de los consumidores les está afectando por un lado, la subida de precios y, por otro, los altos tipos de interés. Por eso, la plataforma multi-entidad Fiizy cree que las tiendas que incorporen la modalidad BNPL (Buy Now and Pay Later) mejorarán su facturación hasta en un 32%. De acuerdo con los datos de la consultora de pagos online Payments, durante la campaña de Black Friday de 2021 el 8,2% de las compras online y el 5,6% de las compras en tiendas físicas se realizó con métodos de financiación BNPL, frente al 3,7% y al 3,8% de 2020. Para el año 2022, se espera un volumen de transacciones financiadas con BNPL cercano a los 214.000 millones de dólares, según Statista, un 78% más que en 2021. Para los compradores de países como Suecia este método supone ya la cuarta parte de sus pagos.