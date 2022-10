Cómo eliminar en los teléfonos iPhone de Apple varios contactos a la vez

Seguro que en más de una ocasión al revisar la cantidad de contactos que tiene en un iPhone te has llevado las manos a la cabeza debido a que esta es literalmente una locura. Esto ha llevado a que te pongas a eliminar los que no te hacen falta, algo que puede ser tedioso si no sabes cómo hacer esto con muchos a la vez. Te mostramos cómo conseguirlo.

Esto se puede lograr con el sistema operativo de Apple sin problema alguno, pero es posible que no sepas los pasos que tienes que dar. Lo cierto es que es bastante sencillo todo, y sí que debes tener muy en cuenta que, si realizas la acción, no hay marcha atrás. Es decir, si un contacto que es eliminado de los iPhone, no se puede recuperar a menos que vuelvas a introducir los datos. Por lo tanto, debes estar muy seguro de lo que haces.

Elimina varios contactos a la vez en los iPhone de Apple

En el caso de que tengas claro que deseas eliminar varios contactos a la vez, lo que debes hacer es seguir las indicaciones que dejamos a continuación. Estas son las propias de iOS, por lo que no es extrapolable a otros sistemas operativos como por ejemplo Android (que, eso sí, permite hacer lo mismo, pero de una manera distinta). Para conseguir esto de la mejor forma posible, lo ideal es utilizar iCloud desde un ordenador.

Abre en tu navegador habitual y accede a la herramienta en la nube de Apple dando uso a esta dirección. Deberás introducir tus credenciales, por cierto.

Si recibes una notificación en el iPhone de confirmación, deberás introducir un código de seis dígitos que se recibe, para confirmar que eres tú quien está accediendo.

Una vez que se abra la web, debes ver diferentes iconos en la pantalla. Debes seleccionar el propio de los Contactos, para poder gestionar lo que tienes en el teléfono. Accederás, por lo tanto, a la lista de los que tienes en el smartphone.

Unsplash

Ahora, lo que tienes que hacer depende del ordenador que utilices. Si es un Mac el que usas, pulsa la tecla Comando y, luego, selecciona los contactos que deseas eliminar sin soltar. En el caso de hacer el proceso desde Windows, debes dar uso a Ctrl.

Una vez que tengas elegido todo lo que deseas quitar en los contactos del iPhone, simplemente debes dar uso a la tecla Retroceso en los Mac o Supr en Windows para completar todo y que se quite la información que no necesitas más.

Hecho esto, has finalizado.

Como ves, es todo muy sencillo, y hemos elegido la opción de utilizar el navegador con iCloud, ya que creemos que es mucho más efectivo y eficiente que realizar pasos en el iPhone y que la pantalla de este es mucho más pequeña.