El nuevo Xiaomi Book Air 13 es oficial y sí, va directo a por los portátiles de Apple

Tal y como se esperaba, junto a los nuevos Redmi Note 12 Pro, Xiaomi ha anunciado un nuevo ordenador portátil. Desde hace tiempo esta compañía está metida de lleno en el mercado de este tipo de dispositivos y, en esta ocasión, las cosas están bastante claras: van definitivamente a por los Apple MacBook. Te contamos si lo consiguen.

El equipo del que hablamos es el Xiaomi Book Air 13, y claramente tiene como característica más importante la alta calidad que ofrece la pantalla que integra. Esta, que tiene un panel OLED, cuenta con una resolución de 2,8K (2.880 x 1.800 píxeles), por lo que su alta definición está más que asegurada. Por otro lado, es importante destacar que su relación de aspecto es de 16:10 en sus 13,3 pulgadas y no le falta protección Gorilla Glass 3.

Un par de detalles a destacar es que hablamos de un equipo que se puede considerar como un convertible, ya que el componente antes mencionado es posible girarlo hasta 360 grados, lo que le hace tener una utilidad mayor. Aparte, en lo que tiene que ver con el color, es importante mencionar que se ofrece un brillo de 600 nits y compatibilidad tanto con Dolby Vision como con HDR500, lo que es todo un seguro de vida y asegura que películas y juegos se ven a la perfección.

Xiaomi

Un hardware lleno de potencia en este Xiaomi

Para hacer temblar a los portátiles de Apple, la compañía asiática ha decidido incluir procesador Intel Core de decimosegunda generación. Concretamente, son dos los chips que se pueden elegir: i7-1250U e i5-1230U. Ambos aseguran un muy buen funcionamiento con el sistema operativo Windows 11 que se utiliza, y, además, el poder llegar a 16GB de RAM tipo LPDDR5 favorece mucho a que la fluidez sea excelente con todo tipo de contenidos.

Por cierto, que el almacenamiento, como no pude ser de otra forma, es tipo SSD con discos que tiene diferentes configuraciones, pero que pueden llegar hasta los 512GB, suficiente para no tener problemas en este apartado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la conectividad, no hay nada que le falta a este Xiaomi Book Air 13, el motivo es que tiene WiFi 6, Bluetooth 5.2, toma de auriculares y, como no, USB tipo C (dos Thunderbolt 4).

Xiaomi

Nada mal en la autonomía

Esto es algo que queda claro al conocer que la carga de su batería es de 58,3 Wh, por lo que superar diez horas de uso habitual no será algo fuera del alcance de este portátil. A esto hay que sumarle que su carga rápida es de 65W y que, pese a lo indicado, el grosor que tiene el ordenador es de únicamente 12 milímetros. Datos excelentes a los que se añade un peso de únicamente 1,2 kilos y que cuenta con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos.

En lo que tiene que ver con el precio, no hay malas noticias. Es posible comprar el modelo de Xiaomi menos potente es de 5.999 yuanes, lo que significa que al cambio se queda en unos 833 euros. Una cifra que no es disparatada, ni mucho menos. Se espera que este ordenador se ponga a la venta en las regiones en las que la compañía tiene presencia, como por ejemplo España.