España edita más tebeos que nunca, pero la mitad son manga y superhéroes

El recinto ferial de la capital acogerá del viernes 4 al domingo 6 de noviembre la segunda edición de Madrid Cómic Pop Up, el salón dedicado a una industria cultural que en España ha salido reforzada de la pandemia, aunque sigue dominada por el manga japonés y los superhéroes de Marvel y DC.

No hay datos certeros de lo que mueven los tebeos en España. El último informe sobre el sector editorial publicado por la Federación de Gremios de Editores de España estima que estos suponen el 3,1% de la facturación total de la industria, es decir, unos 70 millones de euros.

Pero Manuel Barrero, de la asociación cultural Tebeosfera, explica que los informes de la federación consideran poco más de la mitad de la producción de cómics, por lo que las ventas deberían ser al menos del doble de esa cantidad. “Que superen los 100 millones anuales es más probable, pero no lo podemos saber con los datos que manejamos ahora mismo”, aclara.

Tebeosfera es una de las 17 asociaciones que forman parte de la Sectorial del Cómic, colectivo que está trabajando en un libro blanco que se espera arroje más luces al respecto. Por lo pronto, se sabe que la industria batió récord de lanzamientos en 2021 con 4.132 títulos, un boom que Barrero atribuye al desembalse de proyectos que la pandemia congeló en 2020 y que se juntaron con los de 2021.

Si bien en estos dos años se ha editado más cómic que nunca, los producidos en España no llegan al 10% y la obra nueva firmada por autores españoles no sobrepasa el 11%, según Tebeosfera. El problema no es la falta de talento: la tecnología permite hoy dibujar o colorear desde casa y enviar las páginas digitalizadas a sellos europeos o americanos que pagan mejor. Aquí el precio medio por página no ha variado en los últimos 10 años.

Hay también razones de mercado. Actualmente, más de la mitad del cómic distribuido en España (unos 2.800 títulos) viene de Japón o EE UU. “Las traducciones del japonés se han triplicado en los últimos 10 años, mientras que la producción española apenas ha variado, manteniéndose en torno a los 700-780 títulos anuales”, comenta Barrero.

En el salón de Ifema Madrid estarán firmando sus obras alrededor de 90 autores, entre los que destacan el neoyorquino James Tynion IV, autor de Batman y ganador durante dos años consecutivos del premio Eisner al mejor guionista.