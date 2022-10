Apple cede con el USB tipo C en los iPhone, pero no le gusta mucho la idea

A principios de este mes de octubre de 2022, la UE daba el paso definitivo para que los cargadores USB tipo C se convirtieran en universales en Europa. Y, esto, tiene efectos colaterales para muchas compañías como por ejemplo Apple. Los de Cupertino han tardado en dar su brazo a torcer con los iPhone, pero esto ha ocurrido y, por lo tanto, está más que claro que el cambio en la tecnología de conexión es una realidad.

Hasta la fecha, los iPhone de Apple utilizaban Lightning, un estándar propietario que le ha dado muchas alegrías a la firma norteamericana. Pero, como ocurre en muchos apartados con ella, hablamos de un estándar cerrado que no pueden utilizar el resto de los fabricantes y, esto, es algo que no le gusta nada a la UE -como con compañías- y decidió unificar todo lo que tiene que ver con los puertos de carga. Y la opción elegida es USB tipo C. Por lo tanto, el que desee vender equipos en Europa, ya sabe lo que tiene que hacer…

Apple cede, sí… pero muestra su descontento

Hasta la fecha no había un pronunciamiento oficial de Apple respecto al cambio que muchos analistas daban por seguro, y lo cierto es que no han fallado en esta ocasión. Así, en una entrevista a Craig Federighi y Greg Joswiak -altos directivos de la compañía de Cupertino- estos han indicado que no queda otra que cumplir con la normativa europea. Por lo tanto, al igual que ocurre con los iPad y los MacBook, la llegada del USB tipo C a los iPhone es algo simple y llanamente imparable.

Unsplash

Eso sí, tampoco han desaprovechado la oportunidad para mostrar su descontento por tener que realizar el cambio, ya que para ellos Lightning es una opción que se mantiene completamente válida y que tiene beneficios para ellos como la estabilidad de carga o el ser más respetuosa con el medio ambiente (en esto último no se ha dado un dato concreto certificarlo, eso sí). El caso, es que para que si por Apple fuera seguiría su propio camino debido a que no desean corres riesgos por si la nueva interfaz de conexión no triunfa y acaba por ser un desastre como microUSB. Pero, esto, es algo que no parece que tenga opciones de ocurrir, todo hay que decirlo.

¿Cuál será el primer iPhone con USB tipo C?

Ante esta pregunta, no han aclarado cuándo darán el paso para poner en el mercado el primero de sus smartphones con la mencionada interfaz de conexión -lo que demuestra la incomodidad con la decisión adoptada por la UE-, pero todo apunta que será el iPhone 15 cuando Apple mostrará este cambio y, muy a su pesar, dará uso al mismo puerto de conexión que el resto de los fabricantes. Y es que eso de no ser diferente, la compañía dirigida por Tim Cook no le va nada de nada.