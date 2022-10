Si tienes YouTube Premium hay malas noticias para ti: te va a salir más caro

Parece que las plataformas que emiten vídeo en streaming están buscando, todas ellas, la forma de optimizar los ingresos que generan. Y, en algunas ocasiones, lo que hacen es aumentar el precio de la suscripción que ofrecen. Y, esto, es lo que se ha conocido que está pasando con YouTube Premium. Por lo tanto, si eres de los que dan uso a este servicio, hay cosas que no te van a gustar nada.

La subida afecta, por el momento, a los planes familiares que tiene contratada una suscripción Premium. Y, lo cierto, es que no son pocos los que recurren a esta opción debido a que se consigue un buen número de usuarios con un coste bastante sensato. El caso es que desde Google han debido pensar que hay que mejorar los ingresos que se logran por este tipo de suscripción no son suficientes, y por este motivo han decidido implementar una subida de precios que se está extendiendo a nivel mundial.

Esta es la subida del plan familiar de YouTube Premium

La notificación para aquellos que tiene contratado este servicio está llegando mediante un correo electrónico en el que se indica cuál es el aumento de precio, que no es exactamente el mismo en cada región. Por ejemplo, en EEUU son cinco dólares más de lo que se pagaba hasta la fecha. Esto significa que lo que se pagará cada mes son 22,99$.

Pero usuarios de otros lugares ya han ido comentando en Reddit que han recibido una comunicación parecida sin vivir en EEUU. Personas de Canadá; Reino Unido (donde la subida es de dos libras); e, incluso, Argentina, donde la subida es espectacular debido a que hablamos de casi un 200%. Por lo tanto, parece algo globalizado y, por este motivo, lo normal es pensar que en no mucho tiempo España se verá afectada. En consecuencia, lo mejor que puedes hacer es preparar el bolsillo en el caso de que desees mantener la cuenta familiar de YouTube Premium o, en caso contrario, pensar en opciones diferentes.

La sorpresa de los usuarios únicos

Esta no es otra que por los datos que se tienen no existe subida alguna para aquellos que tiene una cuenta individual de YouTube Premium. Lo cierto es que esto es sorprendente, pero tiene cierto sentido: no son pocos los que utilizan la opción familiar para ahorrarse algo debido a que al dividir el coste amortiza más. Por lo tanto, en Google deben pensar que lo ideal es sacar algo más por este tipo de uso, y de ahí el incremento. Aparte de lo comentado, las condiciones de uso y el acceso a opciones avanzadas con este tipo de cuenta no sufren cambio alguno, por lo que en este apartado todo se mantiene estable.