El iPad 10 no puede utilizar Stage Manager, ¿cuál es el motivo para ello?

Los nuevos tablets que ha lanzado Apple esta misma semana están dando mucho que hablar. Tiene cosas positivas, pero hay algunas que no lo son tanto, en especial con el dispositivo menos potente de los anunciados: el iPad 10. Pues bien, ahora se ha conocido un detalle más que, posiblemente, no será del gusto de muchos.

Una de las cosas que quedaron claras de este equipo es que, sorprendentemente, su potencia no aumentaba de una forma muy importante (un ejemplo de lo que decimos es que el nuevo Apple TV tiene un procesador más potente que el existente en el iPad 10). Y, esto, estaba claro que tendría algunas consecuencias. Y, una de ellas es que el nuevo tablet no podrá utilizar la opción Stage Manager, que es el salto de nivel en la multitarea para este tipo de dispositivos de Apple.

La función de la que nos referimos deja muy cerca a los iPad compatible al funcionamiento en multitarea de los portátiles debido a que, entre otras cosas, permite modificar las dimensiones que tienen las aplicaciones que se tienen abiertas a la vez-. El caso es que, por desgracia, el nuevo modelo de gama media de la compañía de Cupertino no podrá hacer esto. Pero sí que mantiene otras posibilidades como puede ser la pantalla dividida o la reproducción PiP de vídeo (que, quizá, para algunos sea más que suficiente).

El motivo es muy claro en el iPad 10

Como indicamos antes, todo se debe a la potencia que ofrece este equipo, que no llega al mínimo por ofrecer lo mismo que los iPad Pro o el Air de quinta generación. Su procesador Apple A14 Bionic no tiene la capacidad necesaria para ejecutar esta posibilidad en la nueva versión del sistema operativo de la firma norteamericana, por lo que no se habilita la opción para aprovechar al máximo la pantalla que integra que, recordamos, es de 10,9 pulgadas. Una pena sí, pero es algo que se estaba claro que ocurriría.

Apple

Lo cierto es que en lo que tiene que ver con el rendimiento, para hacerse una idea y teniendo en cuenta el hardware integrado en el iPad 10, se podría decir que este equipo estaría a la par con el iPhone 12. Por lo que hablamos de un equipo de hace dos años, por lo que es lógico que no pueda mover una funcionalidad creada este mismo año y que, para tener una buena experiencia de uso, lo ideal es contar con un SoC de la gama M de la propia compañía. Está claro, que Apple quiere que los usuarios que necesitan lo más avanzado, se decanten por el modelo Pro (pero, claro, este tiene un precio de lo más prohibitivo).

Esto es, simplemente, suma y sigue

Esto, además, viene a sumarse a otros detalles que no son precisamente positivos y que no han gustado a los potenciales compradores. Un claro ejemplo de lo que decimos es que el nuevo iPad 10 no ofrece compatibilidad con el stylus Apple Pencil 2. Y, si bien la primera generación es posible utilizarla, no tiene mucho sentido en este momento que no sea posible utilizar la última generación de este accesorio que ha sido mucho mejor de lo esperado en el mercado.