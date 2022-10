Cómo descargar los vídeos que tienes guardados en tu perfil de Facebook

Una de las cosas que se suele tener en Facebook es una gran cantidad de recuerdos. Algunos de ellos son fotografías, pero otros son vídeos que te gustaría tener a buen recaudo. Pues bien, puedes descargar estos últimos de una forma sencilla y sin coste alguno, evitando tener que hacer nada de forma oficial. Te mostramos lo que tienes que hacer para lograrlo.

Seguro que en tu perfil de Facebook tienes algunas grabaciones que no existen en ningún otro lugar, por lo que descargarlas en tu ordenador o smartphone es algo que seguro que te apetece conseguir. Las herramientas que ofrece la propia red social no son adecuadas para ello, ya que no te permiten elegir el vídeo a descargar, pero existe una web en la que podrás hacer esto sin tener que dar nada a cambio. Puede acceder a FDown utilizando este enlace (y, por suerte, la página está traducida al español).

Así descargarás tus vídeos de Facebook de forma sencilla

La verdad es que el servicio que presta la página de la que hablamos es excelente. Por un lado, ofrece una excelente sencillez de uso, ya que no tienes que hacer nada especialmente extraño para completar la descarga. Pero, además, la calidad con la que se guardan las grabaciones son exactamente las originales, por lo que no perderás detalle alguno de lo que se obtuvo en el momento en el que se creó el vídeo. Estos son los pasos que tienes que dar para realizar una descarga:

Accede a Facebook y busca el vídeo que deseas descargar. Una vez que lo localices inícialo y, entonces, podrás copiar su enlace de una forma bastante sencilla (en la información del contenido es donde tienes que buscar).

Ahora, entra en la web que hemos mencionado antes y, en el cuadro de la zona central, pega la dirección que has conseguido antes. A continuación, pulsa el botón Download (Descargar).

Llega el momento en el que se puede elegir la calidad con la que se almacenará el contenido, que puede ser HD o normal. Ambas opciones están activas en la versión gratuita del servicio.

Si por un casual cuando finaliza el proceso lo que ocurre es que comienza la reproducción de este en vez de pedir el lugar en el que deseas almacenarlo. Lo que tienes que hacer es ir hacia atrás y, pulsando con el botón derecho del ratón o de forma continuada en la pantalla del terminal móvil. Elegir Guardar como… en el menú que se abre.

Con esto, has finalizado.

Como has visto, la opción que hemos indicado sirve para poder elegir de forma individual el vídeo que deseas descargar y, como no, puedes dar uso al servicio tantas veces como desees. Si lo que buscas es una opción que permita conseguir contenidos por lotes, las cosas están realmente complicadas -ya que no hay gran cosa para Facebook-. Un detalle final: existe una extensión de acceso directo a FDown que es compatible con los navegadores Chrome y Edge de Microsoft.